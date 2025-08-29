Baloise Asset Management AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien

Baloise Swiss Property Fund führt fünfte Kapitalerhöhung über CHF 153.7 Mio. durch - Vollzeichnung



29.08.2025 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Basel, 29. August 2025. Die Fondsleitung Baloise Asset Management AG hat die Kapitalerhöhung für den Baloise Swiss Property Fund (BSPF) mit Kapitalzusagen im Umfang von CHF 153.7 Mio. erfolgreich abgeschlossen. Damit können elf Liegenschaften in wirtschaftlich starken Regionen erworben werden. Die Ertragskraft und die Lagequalität des Portfolios werden weiter gestärkt. Der BSPF verfügt damit über ein Immobilien-Portfolio von rund CHF 1.3 Mrd. «Es freut mich, dass es uns zum fünften Mal gelungen ist, die Investoren von unserem Immobilienfonds und den neuen Liegenschaften zu überzeugen. Die elf attraktiven Immobilien werden die Ertragskraft und insbesondere die Lagequalität des Gesamtportfolios weiter erhöhen», sagt Fondsmanager Jan Hagen von Baloise Asset Management AG.



Im Rahmen der Bezugsfrist bis zum 26. August 2025 ist es gelungen, Kapitalzusagen im Umfang von CHF 153.7 Mio. zu gewinnen. Mit diesen Mitteln und zusätzlichem Fremdkapital kann ein Portfolio aus elf Liegenschaften mit einem Marktwert von rund CHF 209.6 Mio. erworben werden. Diese Transaktion stärkt die Präsenz des BSPF in wirtschaftlich starken Regionen der Schweiz. Zudem verfügen die zu erwerbenden Liegenschaften über interessantes Ertragssteigerungspotential.



Nach Abschluss der Kapitalerhöhung wird der BSPF über ein Immobilien-Portfolio von rund CHF 1.3 Mrd. verfügen. Der Fokus liegt dabei auf regional diversifizierten Wohnliegenschaften in der ganzen Schweiz.



Die Liberierung der neuen Fondsanteile wird am 4. September 2025 erfolgen. Fondsportrait Der Baloise Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Fonds wurde per 1. Oktober 2018 lanciert und per 1. November 2021 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Das Anlageziel des Baloise Swiss Property Funds besteht in erster Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch direkte Investitionen in Core/Core plus Immobilien in der Schweiz, welche sich an guter Lage befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität ausweisen. Dabei wird eine breite regionale Diversifikation sowie mittel- bis langfristig eine sektorielle Diversifikation mit mindestens 50% Wohnen sowie höchstens 50% kommerziell genutzte Liegenschaften angestrebt. Der Fonds besitzt per 31. März 2025 81 Immobilien mit einem Marktvolumen von rund CHF 1'102.8 Mio. Ansatz «Best effort» Marktwert Liegenschaftenportfolio CHF 209'557'000 Emissionsvolumen CHF 153'678'112 Ausgabepreis pro Anteil CHF 109,64 Anzahl neue Anteile 1'401'661 Bezugsverhältnis 6:1 Liberierungsdatum 4. September 2025 Depotbank UBS Switzerland AG, Zürich Market Maker Swiss Finance & Property AG, Zürich Fondsinformationen Name Baloise Swiss Property Fund Valor / ISIN 41455103 / CH0414551033 Fondswährung CHF Ertragsverwendung ausschüttend Rechtsform Vertraglicher Anlagefonds Fondsleitung/Portfolio Management Baloise Asset Management AG, Basel Depotbank UBS Switzerland AG, Zürich Market Maker börslicher Handel Swiss Finance & Property AG, Zürich Tickersymbol BALSP Lancierungsdatum 1. Oktober 2018

Disclaimer: Die vollständigen Angaben zum Immobilienfonds können dem Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie dem Basisinformationsblatt sowie den jeweils verfügbaren relevanten Jahres- bzw. Halbjahresberichten entnommen werden, welche die Grundlage für eine allfällige Investition bilden. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung, der Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, angefordert werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Anteilen dar. Diese Mitteilung stellt weder einen Prospekt noch eine ähnliche Mitteilung im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen («FIDLEG») in der jeweils geltenden Fassung dar. Kopien dieser Mitteilung dürfen nicht in oder aus Rechtsordnungen gesendet oder in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen dies gesetzlich ausgeschlossen oder untersagt ist. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung vor der Vornahme von zusätzlichen Handlungen gemäss den Vorschriften der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig wären. Die historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige Performance. Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristische Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Der Fonds ist nicht zugelassen für U.S. Personen. Der Fonds ist ausschliesslich zugelassen für «Non-U.S. persons». Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Baloise Swiss Property Fund sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospektes mit integriertem Fondsvertrag sowie dem Basisinformationsblatt erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Teile dieser Medienmitteilung stellen ggf. Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von Art. 68 FIDLEG dar. Weitere Informationen www.baloise.ch

www.baloise.ch/immobilienfonds Kontakt Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.ch

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: Tel.: +41 58 285 70 05

Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81 Über das Asset Management von Baloise

Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management im Jahre 2001 bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und Vermögensverwalter und seit 2020 auch als Fondsleitung. Mit der Baloise Asset Management AG («der Asset Manager von Baloise») wird den wachsenden Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung getragen.1995 wurde die Bâloise Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP) gegründet, zur Bewirtschaftung von 2. Säule- sowie 3a Geldern. 2001 wurde die Luxemburger SICAV Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) gegründet, um eigene Fondslösungen im Retailgeschäft der Baloise anzubieten. Mit dem Baloise Swiss Property Fund lancierte Baloise im 2018 den ersten Immobilienfonds.

