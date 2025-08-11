Anzeige
Mehr »
Montag, 11.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 912286 | ISIN: MXP225611567 | Ticker-Symbol: CEXB
Frankfurt
08.08.25 | 09:08
0,720 Euro
+2,86 % +0,020
Branche
Bau/Infrastruktur
Aktienmarkt
S&P/BMV IPC
1-Jahres-Chart
CEMEX SAB DE CV Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CEMEX SAB DE CV 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,7150,77010.08.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ARGO GRAPHENE SOLUTIONS
ARGO GRAPHENE SOLUTIONS CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ARGO GRAPHENE SOLUTIONS CORP0,441-7,81 %
CEMEX SAB DE CV0,720+2,86 %
HOLCIM LTD72,52-0,14 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.