Vancouver, British Columbia - 20. November 2025 / IRW-Press / Argo Graphene Solutions Corp. (CSE: ARGO | OTCQB: ARLSF | FRANKFURT: 94Y) ("Argo" oder das "Unternehmen"), ein führender Anbieter innovativer Graphen-Technologien, freut sich, die Ergebnisse seiner 28-tägigen ASTM-Druckfestigkeitsprüfung am ersten Testguss der mit Graphen angereicherten Betonmischung von Argo in Bristol (Tennessee), der ursprünglich am 8. Oktober 2025 angekündigt wurde, bekannt zu geben.

Die Tests wurden von Diversified Materials Testing, LLC mit Sitz in Bristol (Tennessee, USA) durchgeführt und beinhalteten branchenübliche Druckfestigkeitsprüfungen (an den Tagen 7, 21 und 28) an drei Betonplatten mit einem Gesamtvolumen von 12,5 Kubikmetern. Bei den gegossenen Platten handelte es sich um zwei Platten von 20 Fuß mal 30 Fuß auf Bodenniveau und eine Platte von 15 Fuß mal 25 Fuß auf Bodenniveau.

An den 28-tägigen Prüfergebnissen konnte ein Gesamtanstieg der Druckfestigkeit von 11 % an einer auf 4.000 psi ausgelegten Mischung, nämlich 4.449 psi, festgestellt werden. Die Ergebnisse einer 56-tägigen Druckprüfung mit einem Betonzylinder werden, sobald diese abgeschlossen ist, die Auslegungskriterien für das Graphen von Argo voraussichtlich weiter bestätigen. Das Unternehmen wird seine Aktionäre über die Ergebnisse informieren, sobald diese vorliegen.

"Wir sind sehr zufrieden, dass unsere Ergebnisse unserer ersten Testrunde einen 11%igen Anstieg bei einer gegossenen Betonplatte vor Ort bestätigen konnten. Diese Ergebnisse validieren unserer Ansicht nach unsere These und unseren Business Case für mit Graphen angereicherten Beton, wie von der University of Melbourne und Ceylon Graphene getestet. Unsere vor Kurzem in Regina (Saskatchewan) eröffnete Anlage ist eine große Bereicherung für das Unternehmen, denn wir beabsichtigen, unsere Formulierung zu verbessern, während wir uns darum bemühen, ein revolutionäres Produkt auf den Markt zu bringen", so Scott Smale, CEO von Argo.

Über Argo Graphene Solutions Corp.

Argo Graphene Solutions Corp. ist ein kanadisches Unternehmen für moderne Werkstoffe, das sich der Entwicklung nachhaltiger, leistungsstarker Lösungen für die Bau- und Agrarindustrie verschrieben hat. Über Tochtergesellschaften wie Argo Green Concrete Solutions Inc. nutzt Argo modernste Graphen-Technologien, um umweltfreundliche Produkte zu entwickeln, die globalen Herausforderungen im Bereich der Erneuerung von Infrastruktur und der Reduzierung von CO2-Emissionen gerecht werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Scott Smale, CEO

Argo Graphene Solutions Corp.

E-Mail: scott.smale@argographene.com

Tel: 306-596-2673

Webseite: www.argographene.com

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für deren Angemessenheit oder Richtigkeit.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen gemäß dem kanadischen Wertpapierrecht "zukunftsgerichtete Informationen" dar, einschließlich Aussagen zur Weiterentwicklung von Argos Technologie und zur Herstellung umweltfreundlicher Produkte. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Einschätzungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt dieser Mitteilung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem der Erhalt notwendiger behördlicher Genehmigungen. Argo übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81896Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81896&tr=1



