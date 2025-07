DJ Aktien Schweiz leichter vor langem Wochenende - Logitech erholt

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Am Schweizer Aktienmarkt hat sich am Donnerstag Vorsicht breitgemacht. Die Börsianer warteten gespannt darauf, wie es mit den US-Importzöllen weitergeht. Am Freitag endet die Pause, die US-Präsident Trump der Schweiz ebenso eingeräumt hatte wie anderen Ländern. Ohne ein Abkommen droht ein Zollaufschlag von 31 Prozent auf Schweizer Produkte, die in die USA exportiert werden. Dazu können die Marktteilnehmer am Freitag auf eine möglicherweise neue Entwicklung nicht reagieren, weil wegen des Bundesfeiertags die Börse geschlossen bleibt.

Der SMI verlor 0,8 Prozent auf 11.836 Punkte. Bei den 21 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und 6 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 25,82 (Mittwoch: 25,43) Millionen Aktien. Der SMI umfasst bis zur nächsten Indexüberprüfung im September 21 statt 20 Aktien, nachdem Holcim sein Nordamerikageschäft unter dem Namen Amrize abgespalten hat.

Auf Unternehmensseite öffnete der Baustoffkonzern Holcim seine Bücher. Das Unternehmen konnte den operativen Gewinn im zweiten Quartal bei leichtem Wachstum deutlich steigern. Unternehmenschef Miljan Gutovic sprach von einem "hervorragenden Halbjahresergebnis". An der Börse hielt sich die Begeisterung in Grenzen. Die Holcim-Aktie verteuerte sich um 0,4 Prozent. SMI-Sieger waren Logitech. Sie gewannen 2,2 Prozent. Am Vortag hatte der Kurs nach solide ausgefallenen Quartalszahlen noch 1 Prozent eingebüßt.

Am Ende im SMI rangierten Richemont mit einem Minus von 2,6 Prozent. Hier drückten Konjunkturzahlen aus dem wichtigen Abnehmerland China, die auf eine maue Konsumneigung hindeuteten. Noch schwächer lagen nur noch Amrize, die sich um 3,0 Prozent verbilligten.

In der zweiten Reihe verteuerten sich Avolta um 1,9 Prozent. Das Unternehmen, das Duty-Free-Shops auf Flughäfen betreibt, schlug im ersten Halbjahr beim organischen Wachstum und bei der Profitabilität die Schätzungen des Marktes.

July 31, 2025

