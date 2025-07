Schindellegi - Die Zollkeule von US-Präsident Donald Trump hat den Gewinn von Kühne+Nagel in die Tiefe geprügelt. Die Zolldrohungen der USA haben den Dollar auf Talfahrt geschickt, was das Ergebnis des Logistikkonzerns nach unten zog. Zudem kostete eine Steueraffäre in Italien eine Stange Geld. Der «Liberation Day» von Donald Trump am 2. April sei eine Zäsur im zweiten Quartal gewesen, schrieb das Schwyzer Unternehmen am Donnerstag in einem Communiqué. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...