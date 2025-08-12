Männedorf - Der Laborausrüster Tecan legt nach einem erneut anspruchsvollen ersten Semester den Fokus auf die weiteren Aussichten. Und hier macht das Zürcher Unternehmen Hoffnung auf Licht am Ende des Tunnels. Dafür werden die Aktien an der Börse gefeiert. Es war ein - wie zu erwarten - anspruchsvolles erstes Semester. Die Einnahmen gingen um 5,9 Prozent auf 439,5 Millionen Franken zurück. In Lokalwährungen sanken sie um 3,7 Prozent (VJ -11,6%), ...Den vollständigen Artikel lesen ...
