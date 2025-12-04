Männedorf - Bei der Tecan Group AG kommt es im kommenden Jahr zu einem Wechsel an der Spitze des Verwaltungsrats. Der langjährige Präsident Lukas Braunschweiler tritt an der kommenden Generalversammlung vom 15. April 2026 nicht mehr zur Wiederwahl an. Als sein Nachfolger wird mit Matthias Gillner der derzeitige Vizepräsident vorgeschlagen. Zudem soll Gitte Pugholm Aabo als unabhängiges Mitglied in den Verwaltungsrat aufgenommen werden, wie der Laborausrüster ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.