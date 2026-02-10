Männedorf, Schweiz, 10. Februar 2026 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) wird am Montag, 16. März 2026, um 14:00 Uhr MEZ eine Analysten- und Medienkonferenz durchführen, um die Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 vorzustellen. Die Veranstaltung umfasst auch ein Kapitalmarkt-Update mit einem Überblick über die wichtigsten Treiber, die den mittelfristigen Ausblick stützen. Die Medienmitteilung mit den Finanzergebnissen für das Gesamtjahr 2025 und der Geschäftsbericht 2025 werden am 16. März 2026 um 6:00 Uhr MEZ veröffentlicht.

Die Veranstaltung findet im Metropol Zürich statt und wird als Audio-Webcast mit synchronisierten Präsentationsfolien übertragen. Für die persönliche Teilnahme ist eine Anmeldung über den Bereich «Investor Relations» auf der Tecan-Website erforderlich. Die Anzahl der Plätze für die persönliche Teilnahme ist begrenzt, daher wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen. Der Link zum Webcast wird einige Tage vor der Veranstaltung im selben Bereich veröffentlicht, und die Einwahlnummern werden in der Medienmitteilung am 16. März 2026 bekanntgegeben.

Eine Aufzeichnung des Webcast steht nach der Präsentation für einen Zeitraum von zwölf Monaten unter www.tecan.com zur Verfügung.

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im Gesundheitswesen weltweit zu skalieren - von der Life-Science-Forschung bis zur Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über 70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

