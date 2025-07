Haag - Der starke Franken hat die Bilanz von VAT im zweiten Quartal verhagelt. Zudem enttäuschte das Unternehmen auch mit schwachen Neubestellungen. An der Börse ging es mit den Papieren daher deutlich abwärts. Der Umsatz von VAT stieg in den Monaten März bis Juni im Vergleich zum Vorjahr um 12,7 Prozent auf 282,9 Millionen Franken. Dabei wirkte sich insbesondere der starke Franken deutlich negativ aus, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. ...

