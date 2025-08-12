Sonova Holding AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Sonova erweitert die Infinio-Reihe und steigt mit dem kleinsten und ersten wiederaufladbaren Im-Ohr-Hörgerät von Phonak in ein neues Marktsegment ein



Group Media & Investor Release Stäfa (Schweiz), 12. August 2025 - Mit dem massgefertigten Phonak Virto R Infinio präsentiert Sonova erstmals ein wiederaufladbares Im-Ohr-Gerät. Der Anteil an wiederaufladbaren Im-Ohr-Geräten hat in den letzten Jahren zugenommen und macht mittlerweile etwa die Hälfte dieses Segments aus. Das Virto R Infinio stellt Phonaks erste Lösung in diesem wachsenden Segment dar und wird ab dem 12. August 2025 zunächst in den USA erhältlich sein. Die Einführung ist ein wichtiger nächster Schritt bei der Erweiterung des Phonak-Produktportfolios. Weitere Entwicklungen sind in den kommenden Monaten geplant. Arnd Kaldowski, CEO von Sonova, erklärt: "Wir sind uns der wachsenden Bedeutung von wiederaufladbaren Im-Ohr-Lösungen bewusst. Bisher hatten wir kein Angebot in diesem Segment, sind aber stolz darauf, mit der Einführung des Phonak Virto R Infinio nun in diesen Markt einzusteigen und eine Lösung anzubieten, die unseren hohen Standards entspricht. Das Gerät kombiniert unsere fortschrittliche Infinio-Technologie mit aussergewöhnlichem Sprachverstehen, marktführender universeller Konnektivität und einer signifikant reduzierten Grösse. Wenn wir ein neues Produkt auf den Markt bringen, wollen wir, dass alles stimmt, und diese wiederaufladbare Lösung zeigt unsere Kernkompetenzen und unser Leistungsvermögen in einem kompakten, diskreten Design." Die Produkteinführung stellt einen bedeutenden Schritt dar, die spezifischen Bedürfnisse verschiedener Kundengruppen von Sonova zu adressieren. Weitere innovative Fortschritte in der Phonak-Produktreihe sind in den kommenden Monaten geplant. Über das Phonak Virto R Infinio Der RightFit-Ansatz ermöglicht ein äusserst kompaktes, massgefertigtes Design - mit einer um bis zu 15% reduzierten Grösse im Vergleich zu vorherigen Phonak-Designs - und bietet den Hörgeräteträgern ein diskreteres und personalisiertes Hörerlebnis. Zudem sorgt er für eine ultra-präzise, auf das individuelle Ohr abgestimmte Passgenauigkeit von 99% bereits bei der ersten Anpassung 1 , was zu geschätzt 20% weniger Nacharbeiten führt.

Mit dem einfachen Snap and Charge System ist das Virto R Infinio in nur 3 Stunden vollständig aufgeladen und bietet bis zu 30 Stunden Nutzung in ruhigen Umgebungen oder mindestens 16 Stunden bei 8 Stunden Streaming, was die Nutzung im Alltag einfach und bequem macht.

AutoSense OS 7.0, eine neue Generation des fortschrittlichen Betriebssystems von Phonak, wurde im Vergleich zur vorherigen Version mit 18-mal mehr realen Daten trainiert und passt sich um 24% präziser an Hörsituationen an.

Die SmartSpeech-Technologie sorgt für ein um 16% besseres Sprachverständnis 2 , reduziert den Höraufwand um 45% 3 und verringert die Ermüdung am Ende des Tages um 21% 4 , was sie in lauten Umgebungen besonders effektiv macht.

Der Phonak ERA-Chip ermöglicht marktführende universelle Konnektivität, die eine nahtlose Integration mit allen Bluetooth®-fähigen Geräten erlaubt, und verbessert den Komfort durch Koppelung in nur einem Schritt. In den USA ist Virto R Infinio ab dem 12. August 2025 selektiv und per Ende August 2025 breiter verfügbar. Die Verfügbarkeit in weiteren Märkten beginnt ab September 2025. Für weitere Informationen verweisen wir auf die Pressemitteilung der Marke Phonak (Englisch). Referenzen: 1 Von 300 gelieferten, massgefertigten Virto I-R Paaren benötigten nur drei kleinere Anpassungen, primär für Tragekomfort. 2 Woodward, J. and Latzel, M. (2022). New implementation of directional beamforming configurations shows improved speech understanding and reduced listening effort. Phonak Field Study News retrieved from www.phonak.com/evidence 3 Habicht, J. & Schuepbach-Wolf, M. (2024). Speech Enhancer reduces subjective listening effort of speech by up to 45%. Phonak Field Study News retrieved from www.phonak.com/evidence 4 Latzel, M, Heeren, J and Lesimple, C.(2024) "Speech Enhancer reduces listening effort and fatigue." Phonak Field Study News retrieved from http://www.phonak.com/evidence Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc., jegliche Verwendung dieser Marken durch die Sonova AG erfolgt unter Lizenz.

Sonova ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen rund um das Thema Hören: von persönlichen Audiogeräten und drahtlosen Kommunikationslösungen über audiologische Dienstleistungen bis hin zu Hörgeräten und Cochlea-Implantaten. Die 1947 gegründete Gruppe hat ihren Hauptsitz in Stäfa in der Schweiz. Sonova ist in vier Geschäftsfeldern tätig - Hörgeräte, Audiological Care, Consumer Hearing und Cochlea-Implantate. Die Gruppe ist im Markt durch die Kernmarken Phonak, Unitron, AudioNova, Sennheiser (unter Lizenz) und Advanced Bionics sowie regional etablierte Marken vertreten. Über ein breites globales Vertriebsnetzwerk betreut Sonova eine stetig wachsende Anzahl von Kunden in mehr als 100 Ländern. Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte die Gruppe einen Umsatz von CHF 3,9 Mrd. sowie einen Reingewinn von CHF 547 Mio. Die rund 18'000 Mitarbeitenden von Sonova verfolgen gemeinsam eine Vision - eine Welt zu schaffen in der jeder in den Genuss des Hörens kommt. Sonova engagiert sich seit Langem für Innovation und wurde 2025 von der Zeitschrift Fortune auf Platz 12 der innovativsten Unternehmen Europas gewählt - aus einer Auswahl von 300 Unternehmen aus 21 Ländern und 16 Branchen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.sonova.com . Haftungsausschluss

Diese Medienmitteilung enthält Zukunftsaussagen, die keinerlei Garantie bezüglich der zukünftigen Leistung gewähren. Diese Aussagen widerspiegeln die Auffassung des Managements über zukünftige Ereignisse und Leistungen des Unternehmens zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Die Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die sich aus - aber nicht abschliessend - zukünftigen globalen Wirtschaftsbedingungen, Devisenkursen, gesetzlichen Vorschriften, Marktbedingungen, Aktivitäten der Mitbewerber sowie anderen Faktoren, die ausserhalb Sonovas Kontrolle liegen, ergeben könnten. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollte sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten oder erwarteten Ergebnissen abweichen. Jede vorausschauende Aussage gibt die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, zu dem sie gemacht wurde. Sonova übernimmt keine Verpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit, vorausschauende Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren. Sonova Aktien (Ticker-Symbol: SOON, Valoren-Nr. 1254978, ISIN: CH0012549785) sind seit 1994 an der SIX Swiss Exchange kotiert. The securities of Sonova have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"), or under the applicable securities laws of any state of the United States of America, and may not be offered or sold in the United States of America except pursuant to an exemption from the registration requirements under the U.S. Securities Act and in compliance with applicable state securities laws, or outside the United States of America to non-U.S. Persons in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act.



