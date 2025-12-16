Sonova Holding AG / Schlagwort(e): Ankauf

Sonova stärkt ihr digitales Gesundheitsportfolio durch SilentCloud-Akquisition und treibt integrierte Hörversorgung voran



16.12.2025 / 07:00 CET/CEST





Group Media & Investor Release Stäfa (Schweiz), 16. Dezember 2025 - Sonova, ein führender Anbieter innovativer Hörlösungen, gab heute die Übernahme von SilentCloud bekannt, einer digitalen Tinnitus-Management-App, die evidenzbasierte Therapien über intuitive, benutzerfreundliche digitale Tools anbietet. Die Transaktion adressiert die Bedürfnisse von mehr als 740 Millionen Menschen weltweit, die mit Tinnitus leben. Das Symptom geht oft mit Hörverlust einher, verursacht Klingeln oder Summen in den Ohren und beeinträchtigt Schlaf, Konzentration und Lebensqualität.1 Diese Akquisition stärkt Sonovas strategisches Engagement, ganzheitliche, kundenorientierte Hörversorgung anzubieten - und die Herausforderungen der Hörgesundheit holistisch anzugehen. Indem Sonova die Entwicklung von SilentCloud unternehmensintern weiter vorantreibt, wird die digitale Tinnitus-Therapie vollständig in das Hörversorgungs-Ökosystem des Unternehmens integriert. Es ist zudem geplant, die Lösung in neue Märkte zu expandieren. Das Unternehmen arbeitet auch mit nationalen Gesundheitsbehörden zusammen, um Verschreibungs- und Erstattungsoptionen zu prüfen und so fortschrittliches Tinnitus-Management für mehr Menschen zugänglich zu machen. "Die Lebensqualität von Menschen zu verbessern, stand schon immer im Mittelpunkt unserer Innovationen", sagt Oliver Lux, Group Vice President Audiological Care und designierter Regional President EMEA & LATAM bei Sonova. "Das starke Interesse an SilentCloud während der Pilotphase zeigte echten Mehrwert für die Nutzer und klares Marktpotenzial. Durch die interne Integration der App-Entwicklung können wir nun eine digitale Tinnitus-Therapie vollständig in Sonovas Ökosystem einbinden und unsere Position als führender Anbieter ganzheitlicher, kundenzentrierter Hörversorgung stärken." SilentCloud wurde erstmals 2023 von Sonova in Zusammenarbeit mit Aureliym eingeführt und gewann rasch an Dynamik in Belgien, Italien, Irland, Luxemburg, der Schweiz und den Vereinigten Staaten. In den USA wurde in Zusammenarbeit mit Phonak Government Services eine spezialisierte Version für das Department of Veterans Affairs entwickelt, um die hohe Inzidenz von Tinnitus bei Veteranen anzugehen. Nicholai Dessypris, President of Hearing Instruments North America und designierter Regional President North America bei Sonova, sagt: "Fast 3 Millionen US-Veteranen leben mit Tinnitus, und viele Audiologen des Department of Veterans Affairs (VA) nutzen SilentCloud bereits, um die Gesundheitsversorgung über die Sprechstunde hinaus auszuweiten. Durch strukturierte Aufklärung, Klangtherapie und kognitive Verhaltenstherapie in den eigenen vier Wänden der Patienten trägt SilentCloud zur Verbesserung der Hörgesundheit bei. Diese Akquisition stärkt unsere Position als vertrauenswürdiger Innovator auf dem US-Markt und bekräftigt unser Engagement für die Versorgung von Veteranen." Die Bedeutung der Tinnitus-Behandlung Tinnitus betrifft bis zu 15 Prozent der Weltbevölkerung und hat erhebliche persönliche sowie gesellschaftliche Auswirkungen, darunter verringerte Produktivität und gestiegene Gesundheitskosten.1,2 Er kann Schlaf stören, die Konzentration beeinträchtigen, das emotionale Wohlbefinden beeinflussen und die allgemeine Lebensqualität senken.3 Frühzeitige Intervention durch personalisierte Therapien hat sich bei vielen Patientinnen und Patienten als hilfreich erwiesen, um Symptome zu lindern und Lebensqualität sowie Alltagsfunktionen zu verbessern.3 SilentCloud bietet ein selbstgesteuertes Programm, das kognitive Verhaltenstherapie (CBT), verschiedene Formen der Hörtherapie sowie psychoedukative Instrumente kombiniert. Die App befähigt Nutzerinnen und Nutzer, Tinnitus besser zu verstehen und zu bewältigen, während sie Ärztinnen, Ärzten und Hörversorgungsfachpersonen in der Patienten- und Kundenbetreuung unterstützt. Referenzen: 1 Jarach CM, Lugo A, Scala M, van den Brandt PA, Cederroth CR, Odone A, Garavello W, Schlee W, Langguth B, Gallus S. Global Prevalence and Incidence of Tinnitus: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Neurol. 2022 Sep 1;79(9):888-900. doi: 10.1001/jamaneurol.2022.2189. Erratum in: JAMA Neurol. 2023 Feb 1;80(2):216. doi: 10.1001/jamaneurol.2022.4248. PMID: 35939312; PMCID: PMC9361184. 2 Trochidis I, Lugo A, Borroni E, Cederroth CR, Cima R, Kikidis D, Langguth B, Schlee W, Gallus S. Systematic Review on Healthcare and Societal Costs of Tinnitus. Int J Environ Res Public Health. 2021 Jun 26;18(13):6881. doi: 10.3390/ijerph18136881. PMID: 34206904; PMCID: PMC8297244. 3 Cima, R. F., Mazurek, B., Haider, H., Kikidis, D., Lapira, A., Noreña, A., & Hoare, D. J. (2019). A multidisciplinary European guideline for tinnitus: diagnostics, assessment, and treatment. Hno, 67(1), 10-42.

- Ende - Kontakte: Investor Relations Thomas Bernhardsgrütter +41 58 928 33 44

Jessica Grassi +41 58 928 33 22 ir@sonova.com Media Relations Katarina Singer +41 58 928 28 13





mediarelations@sonova.com Über Sonova Sonova ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen rund um das Thema Hören: von persönlichen Audiogeräten und drahtlosen Kommunikationslösungen über audiologische Dienstleistungen bis hin zu Hörgeräten und Cochlea-Implantaten. Die 1947 gegründete Gruppe hat ihren Hauptsitz in Stäfa in der Schweiz. Sonova ist in vier Geschäftsfeldern tätig - Hörgeräte, Audiological Care, Consumer Hearing und Cochlea-Implantate. Die Gruppe ist im Markt durch die Kernmarken Phonak, Unitron, AudioNova, Sennheiser (unter Lizenz) und Advanced Bionics sowie regional etablierte Marken vertreten. Über ein breites globales Vertriebsnetzwerk betreut Sonova eine stetig wachsende Anzahl von Kunden in mehr als 100 Ländern. Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte die Gruppe einen Umsatz von CHF 3,9 Mrd. sowie einen Reingewinn von CHF 547 Mio. Die rund 18'000 Mitarbeitenden von Sonova verfolgen gemeinsam eine Vision - eine Welt zu schaffen in der jeder in den Genuss des Hörens kommt. Sonova engagiert sich seit Langem für Innovation und wurde 2025 von der Zeitschrift Fortune auf Platz 12 der innovativsten Unternehmen Europas gewählt - aus einer Auswahl von 300 Unternehmen aus 21 Ländern und 16 Branchen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.sonova.com . Haftungsausschluss

Diese Medienmitteilung enthält Zukunftsaussagen, die keinerlei Garantie bezüglich der zukünftigen Leistung gewähren. Diese Aussagen widerspiegeln die Auffassung des Managements über zukünftige Ereignisse und Leistungen des Unternehmens zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Die Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die sich aus - aber nicht abschliessend - zukünftigen globalen Wirtschaftsbedingungen, Devisenkursen, gesetzlichen Vorschriften, Marktbedingungen, Aktivitäten der Mitbewerber sowie anderen Faktoren, die ausserhalb Sonovas Kontrolle liegen, ergeben könnten. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollte sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten oder erwarteten Ergebnissen abweichen. Jede vorausschauende Aussage gibt die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, zu dem sie gemacht wurde. Sonova übernimmt keine Verpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit, vorausschauende Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren. Sonova Aktien (Ticker-Symbol: SOON, Valoren-Nr. 1254978, ISIN: CH0012549785) sind seit 1994 an der SIX Swiss Exchange kotiert. The securities of Sonova have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"), or under the applicable securities laws of any state of the United States of America, and may not be offered or sold in the United States of America except pursuant to an exemption from the registration requirements under the U.S. Securities Act and in compliance with applicable state securities laws, or outside the United States of America to non-U.S. Persons in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act.



Ende der Medienmitteilungen

Originalinhalt anzeigen: EQS News