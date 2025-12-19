Dortmund (ots) -Hören ist weit mehr als das bloße Wahrnehmen von Tönen. Es trägt dazu bei, dass das Gehirn kontinuierlich gefordert wird und Menschen geistig aktiv bleiben. Immer mehr Studien weisen darauf hin, dass ein unbehandelter Hörverlust nicht nur die Kommunikation erschwert, sondern auch mit möglichen Einschränkungen der geistigen Leistungsfähigkeit einhergehen kann. Eine regelmäßige Kontrolle des Gehörs kann deshalb wesentlich dazu beitragen, die geistige Gesundheit zu bewahren.Der Hörakustik-Spezialist GEERS macht die Früherkennung einfach. Mit einem kostenlosen Online-Hörtest kann jeder bequem von zu Hause aus prüfen, ob das Gehör einwandfrei funktioniert und bei Bedarf sofort handeln.Hier kann man den kostenlosen Hörtest online durchführen (https://www.geers.de/hoerloesungen/hoergeraete/brauche-ich-ein-hoergeraet/hoertest-online/).Hören und Gehirn: Was Studien belegenLange Zeit galt Schwerhörigkeit als altersbedingte Einschränkung, die vor allem das soziale Leben betrifft. Doch inzwischen zeigen zahlreiche Untersuchungen, dass nachlassendes Hörvermögen auch Auswirkungen auf die geistige Gesundheit haben kann. Forschende gehen davon aus, dass unbehandelte Schwerhörigkeit (https://www.alzheimer-forschung.de/demenz/vorbeugen/gutes-hoeren/) in Beziehung zu einem erhöhten Risiko für kognitive Beeinträchtigungen und Demenz stehen könnte.So zeigte unter anderem eine Studie der renommierten Johns Hopkins University in den USA, dass das Tragen von Hörgeräten den Abbau geistiger Fähigkeiten bei älteren Erwachsenen mit erhöhtem Demenzrisiko verlangsamen könnte. Auch die Lancet Commission on Dementia Prevention führt Hörverlust inzwischen als einen der wichtigsten beeinflussbaren Risikofaktoren für Demenz auf.Die Erklärung liegt nahe: Wer gut hört, nimmt mehr Reize auf, bleibt aktiv im Austausch mit anderen und fordert sein Gehirn regelmäßig heraus - all das kann sich positiv auf die geistige Leistungsfähigkeit auswirken.Früh handeln statt abwartenEin Hörverlust entwickelt sich meist schleichend und bleibt zunächst unbemerkt. Viele Betroffene merken erst spät, dass sie Gesprächen schwerer folgen können oder den Fernseher lauter stellen müssen. Wer jedoch rechtzeitig reagiert, kann verhindern, dass das Nachlassen des Hörvermögens zur Belastung für das soziale Leben und die geistige Fitness wird.Eine regelmäßige Überprüfung des Gehörs hilft, Veränderungen früh zu erkennen und gegebenenfalls gegenzusteuern. GEERS empfiehlt daher, das Hörvermögen ab dem mittleren Erwachsenenalter regelmäßig zu prüfen, entweder bequem online oder persönlich in einer der mehr als 700 Filialen in ganz Deutschland.Immer häufiger stellt sich die Frage: Kann man einen Hörtest auch zu Hause machen? Die Antwort lautet: Ja. Mit dem kostenlosen Online-Hörtest von GEERS lässt sich das Gehör in wenigen Minuten anonym und unverbindlich überprüfen. Alles, was man braucht, sind ein Computer oder Smartphone, Kopfhörer und eine ruhige Umgebung. Der Test zeigt verlässlich, ob die Hörleistung altersgerecht ist oder ob eine genauere Untersuchung sinnvoll sein könnte.Hörtest hier online durchführen (https://www.geers.de/hoerloesungen/hoergeraete/brauche-ich-ein-hoergeraet/hoertest-online/) oder einen Termin in einer GEERS-Filiale (https://www.geers.de/termin/) ausmachen.Kostenloser Hörtest bei GEERS - so funktioniert esWer sein Gehör jetzt direkt überprüfen möchte, kann das auf der Webseite von GEERS ganz unkompliziert tun. In nur wenigen Minuten wird anonym geprüft, wie gut verschiedene Tonhöhen wahrgenommen werden und liefert direkt nach Abschluss der Analyse eine erste Einschätzung über das Hörvermögen. So lässt sich schnell erkennen, ob die Hörleistung im normalen Bereich liegt oder ob eine genauere Untersuchung empfehlenswert ist.Der kostenlose Hörtest ersetzt dabei zwar keine ärztliche Diagnose, liefert jedoch eine wertvolle Orientierung für alle, die das Gefühl haben, dass ihr Hörvermögen nachgelassen hat. Wer anschließend Gewissheit möchte, kann direkt einen Termin bei GEERS (https://www.geers.de/termin/) vereinbaren. Dort analysieren erfahrene Hörakustikerinnen und Hörakustiker das individuelle Hörprofil, nehmen sich Zeit für eine ausführliche Beratung und begleiten jeden Schritt auf dem Weg zur passenden Hörlösung.Jetzt Termin sichernIn den bundesweit mehr als 700 Fachgeschäften finden Kundinnen und Kunden moderne Hörsysteme, die mit neuester Technik, hohem Tragekomfort und einfacher Bedienung überzeugen. Viele Modelle sind kaum sichtbar und lassen sich präzise an die persönlichen Bedürfnisse anpassen. Wenn eine ärztliche Verordnung vorliegt, übernehmen die meisten gesetzlichen Krankenkassen in vielen Fällen die Kosten für ein Hörgerät ganz oder teilweise.Frühzeitiges Handeln kann entscheidend sein, um das eigene Hörvermögen zu bewahren und aktiv etwas für die geistige Gesundheit tun. Dafür steht entweder der kostenlose Online-Hörtest für eine erste Einschätzung zur Verfügung oder man wählt die persönliche Beratung vor Ort in einem der GEERS Fachgeschäfte.Hier einen Termin bei GEERS buchen (https://www.geers.de/termin/)Über GEERS:GEERS begleitet seit 75 Jahren Menschen mit Hörminderung auf dem Weg zurück zum guten Hören. Der Hörakustik-Spezialist bietet seinen Kunden moderne und qualitativ hochwertige Hörlösungen sowie ein herausragendes Beratungs- und Serviceangebot. 