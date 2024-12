FREIBURG (dpa-AFX) - Die Hilfsorganisation Caritas international ist zuversichtlich, nach dem Sturz von Machthaber Baschar al-Assad mehr humanitäre Hilfe in ganz Syrien leisten zu können. "Besonders groß ist der Bedarf in Idlib, wo zahlreiche Binnenvertriebene unter schwierigsten Bedingungen leben", teilte ein Sprecher in Freiburg auf Anfrage mit.

Infrastruktur zur Wasser- und Stromversorgung müsse wiederaufgebaut werden, sagte der Leiter der Hilfsorganisation, Oliver Müller. Er forderte zudem, internationale Sanktionen zu überprüfen, um humanitäre Arbeit effizienter zu machen. Es könnten damit etwa schnellere und sichere Banktransfers für Nichtregierungsorganisationen wie die Caritas ermöglicht werden.

Neben dem Wiederaufbau sei es wichtig, Menschenrechte zu schützen und die Sicherheit der Zivilbevölkerung zu gewährleisten, berichtete Caritas International.

Es sind den Angaben zufolge in dem Bürgerkriegsland über 15 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. 90 Prozent der Bevölkerung leben unterhalb der Armutsgrenze, wie die Organisation berichtete. Sie unterstützt nach eigenen Angaben mit lokalen Partnern bereits seit Jahren syrische Familien an Ort und Stelle, etwa mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln, Kleidung und Decken.

Caritas International half im vergangenen Jahr mit 110 Millionen Euro zusammen 7,4 Millionen hilfsbedürftigen Menschen weltweit, unter anderem in der Ukraine und im Gazastreifen.