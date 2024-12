DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 10. Dezember

=== *** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia (RBA), Ergebnisse des geldpolitischen Rats Cash Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: 4,35% *** 07:00 DE/Allianz SE, Mitteilung zum Kapitalmarkttag (Beginn: 9:30 Uhr) *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) November PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+2,2% gg Vj vorläufig: -0,2% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,0% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,7% gg Vm/+2,4% gg Vj vorläufig: -0,7% gg Vm/+2,4% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,4% gg Vj *** 10:00 DE/VDMA, Jahrespressekonferenz 10:00 DE/Bundesverkehrsminister Wissing, Eröffnungsgrußwort bei der Abschlussveranstaltung "Verkehrsprognose 2024", Berlin 10:00 EU/Treffen des Ecofin-Rates 11:00 DE/FDP-Chef Lindner, Kampagnenpräsentation der Freien Demokraten zur Bundestagswahl 2025, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 3Q annualisiert PROGNOSE: +2,2% gg Vq 1. Veröff.: +2,2% gg Vq 2. Quartal: +2,1% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,4% gg Vq 1. Veröff.: +1,9% gg Vq 2. Quartal: +2,4% gg Vq *** 17:30 US/Microsoft Corp, HV *** 18:30 DE/Metro AG, Geschäftsbericht 22:30 US/GE Vernova Inc, Investoren-Update *** - CN/Handelsbilanz November PROGNOSE: +92,8 Mrd USD zuvor: +95,7 Mrd USD Exporte November PROGNOSE: + 8,4% gg Vj zuvor: +12,7% gg Vj Importe November PROGNOSE: +0,8% gg Vj zuvor: -2,3% gg Vj *** - DE/Delivery Hero SE, Tochterunternehmen Talabat: Erster Handelstag auf dem Dubai Financial Market - DE/Deutsche Lufthansa AG, Kapitalmarkttag Lufthansa Technik, Hamburg - DE/Bundeskanzler Scholz, Pressestatement mit serbischem Präsidenten Vucic bei Besuch des sächsischen Oberbergamts, Freiberg - DE/Bundeskanzler Scholz, Rede und Q&A bei Betriebsversammlung der Ford-Werke, Köln ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

