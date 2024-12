V-ZUG Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

V-ZUG Gruppe ernennt Christoph Kilian zum neuen CEO



10.12.2024 / 06:30 CET/CEST

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR







Zug, 10. Dezember 2024



MEDIENMITTEILUNG / INVESTOR NEWS



Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Veränderung in der Geschäftsleitung Peter Spirig wird das Unternehmen nach fünf Jahren als CEO der V-ZUG Gruppe im zweiten Quartal 2025 nach Abschluss und Kommunikation des Jahresresultats 2024 verlassen. Seine Nachfolge tritt per 1. April 2025 Christoph Kilian an. Nach einer geordneten Übergabe wird er die strategischen Stossrichtungen weiterentwickeln und das profitable Wachstum im In- und Ausland vorantreiben.



Der Verwaltungsrat der V-ZUG Gruppe dankt Peter Spirig für seine Leistungen und sein grosses Engagement. Unter seiner Führung hat die V-ZUG Gruppe bedeutende Fortschritte erzielt, darunter die erfolgreiche Abspaltung von der Metall Zug Gruppe und die damit einhergehende Etablierung der V-ZUG Holding AG als eigenständiges, börsenkotiertes Unternehmen. Die umfassende und erfolgreiche Arealtransformation in Zug sowie die Positionierung und Differenzierung der Marke V-ZUG in allen Märkten waren weitere Meilensteine der letzten Jahre.



Christoph Kilian ist seit 1. Januar 2023 Mitglied des Bereichsvorstands der Robert Bosch Power Tools GmbH. Er ist für drei globale Business Units und die Bereiche UX und Design zuständig. Zudem verantwortete er 2019 bis 2023 das weltweite Power Tools Zubehör-Geschäft des Konzerns. Nach seiner Ausbildung zum Dipl. Kaufmann an der Ludwig-Maximilians-Universität München und einer Station in der Unternehmensberatung Bain & Company war er von 2000-2019 bei BSH Hausgeräte GmbH im In- und Ausland tätig, wobei er u.a. in verschiedenen Managementfunktionen für globale Produktgruppen, Strategie und Branding zuständig war. Die V-ZUG Gruppe freut sich, mit Christoph Kilian eine internationale Führungspersönlichkeit mit Erfahrung - auch in der Schweiz - gewonnen zu haben.



V-ZUG bestätigt die Guidance, die mit dem Halbjahresergebnis 2024 veröffentlich wurde, und rechnet für das gesamte Jahr 2024 mit einem gegenüber 2023 höheren Umsatz und einer verbesserten Profitabilität - dies absolut und relativ im Verhältnis zum Umsatz. V-ZUG hält aufgrund der Investitionen in die Marktpositionierung und -bearbeitung, die Produktion sowie in die laufenden Innovations- und Effizienzsteigerungsprojekten an ihren Mittelfristzielen fest. Weitere Informationen



Gabriele Weiher

Head of Investor and Media Relations

Telefon: +41 58 767 60 03

Diese Ad hoc Mitteilung ist verfügbar unter www.vzug.com/ch/de/investor-relations-news .

Wichtige Daten 6. März 2025 Publikation Jahresergebnis 2024 8. April 2025 Generalversammlung 2025 23. Juli 2025 Publikation Halbjahresergebnis 2025

Medienmitteilung (PDF) Über die V-ZUG Gruppe



«Wir bringen Leichtigkeit in Ihr Zuhause und Kreativität in Ihre Küche.»



V-ZUG ist die führende Schweizer Marke für Haushaltapparate und vermarktet ihre Produkte auch in ausgewählten Premiummärkten im Ausland. Seit 110 Jahren entwickelt und produziert die V-ZUG in der Schweiz Apparate für Küche und Waschraum und bietet in allen ihren Märkten einen umfassenden Service. Die SIBIRGroup AG, mit Fokus auf die schweizweite Erbringung von Allmarkenservice und Handel von Haushaltapparaten, ist ein weiterer Teil der V-ZUG Gruppe. Die V-ZUG Gruppe beschäftigt derzeit rund 2 100 Mitarbeitende. Die V-ZUG Holding AG ist im Swiss Reporting Standard der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert und im Swiss Performance Index (SPI) vertreten (Valorennummer 54 248 374, ISIN CH0542483745, Ticker-Symbol VZUG).



Rechtliche Anmerkungen



Die in der vorliegenden Ad hoc-/Medienmitteilung geäusserten Erwartungen beruhen auf Annahmen. Die effektiven Ergebnisse können von diesen Annahmen abweichen. Diese Ad hoc Mitteilung erscheint in Deutsch und Englisch. Die deutsche Version ist bindend.

