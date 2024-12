Der Technologieriese Google vermeldet einen bedeutenden Fortschritt im Bereich Quantencomputing, der sich positiv auf den Aktienkurs auswirkt. Mit dem neu entwickelten Spezialchip "Willow" ist es dem Unternehmen gelungen, erstmals eine Quantenfehlerkorrektur unter einem kritischen Schwellenwert zu realisieren. Diese bahnbrechende Entwicklung, die in der renommierten Fachzeitschrift "Nature" vorgestellt wurde, könnte den Weg für praktisch nutzbare Quantencomputer ebnen. Die innovative Methode basiert auf der Bündelung mehrerer physikalischer Qubits zu einem stabileren logischen Qubit, wodurch die Fehleranfälligkeit deutlich reduziert wird. An der NASDAQ reagierte die Alphabet-Aktie mit einem Kursanstieg von 0,32 Prozent auf 176,85 Dollar.

Herausforderungen bleiben bestehen

Trotz des technologischen Durchbruchs steht die praktische Anwendung noch vor erheblichen Hürden. Nach aktuellen Einschätzungen werden zwischen 100.000 und eine Million Qubits benötigt, um fehlertolerante Berechnungen durchführen zu können, die klassische Supercomputer übertreffen. Der aktuelle Chip verfügt lediglich über 105 Qubits, was die noch zu bewältigende technologische Distanz verdeutlicht. Zudem würde eine Erhöhung der Qubit-Anzahl mit der gegenwärtigen Methode zu längeren Rechenzeiten führen.

