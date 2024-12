The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.12.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.12.2024ISIN NameIT0005575482 ITALIEN 23/24 ZODE000A3H3GS7 SAARLAND LSA R.5 24/24FR0014000OG2 SCHNEIDER EL 20/26 CV MTNUS89114TZK14 TORON.DOM.BK 21/24 MTNDE000HLB7AT0 LB.HESS.THR.CA.TIL.12C/22DE000DW6CZP6 DZ BANK IS.A1911XS1732232340 DT.TELEK.INTL F.17/24 MTNDE000DK0JRC3 DEKA MTN SERIE 7578DE000NLB28P2 NORDLB FESTZINSANL.29/19XS2092941330 BCO DAYCOVAL 19/24 MTNUSU2340BAD92 D.TRUCKS NA 21/24 REGSCH0260515769 SOLOTHURN KT. 14-24DE000HLB5H85 LB.HESS.THR.CARRARA12E/17XS1827600724 CHEMOURS 18/26XS2011142416 WORLD BK 19/24 MTN