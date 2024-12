The following instruments on XETRA do have their first trading 10.12.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 10.12.2024Aktien1 US87961M1053 Telix Pharmaceuticals Ltd. ADR2 US45782B3024 Inseego Corp.3 GB00B11V7W98 Alliance Witan PLC4 US5574371002 Madison Covered Call & Equity Strategy Fund5 CA02157V1085 Altima Energy Inc.6 CA07135M2031 Battery X Metals Inc.7 CA26806J1093 Dynamite Blockchain Corp.8 AU0000369753 NH3 Clean Energy Ltd.Anleihen/ETF1 DE000DW6AF42 DZ BANK AG2 DE000DW6AF18 DZ BANK AG3 DE000DW6AF34 DZ BANK AG4 DE000DW6AF26 DZ BANK AG5 EU000A3L6N78 Europäische Union6 USU29298AE31 Enova International Inc.7 XS2959410577 NIBC Bank N.V.8 DE000CZ45Y71 Commerzbank AG9 DE000HEL0BU8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale10 LU0969639474 UBS (Lux) - Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF