NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Oracle nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe die hohen Erwartungen nicht erfüllt, schrieb Analyst Brent Thill in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Besser sehe der bestätigte Ausblick für das Geschäftsjahr aus. Für weitere Kursgewinne der Aktie, die schon mit einem Aufschlag zu Branchenkollege Microsoft gehandelt werde, müssten der Auftragsbestand und das Wachstum bei den Cloud-Erlösen aber wieder anziehen./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2024 / 23:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2024 / 23:59 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US68389X1054