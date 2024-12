Pacific Avenue Capital Partners, LLC, ("Pacific Avenue"), eine Private-Equity-Gesellschaft mit Hauptsitz in Los Angeles, die sich auf Unternehmensveräußerungen, Carve-outs und andere komplexe Situationen im mittleren Marktsegment konzentriert, gab heute die Eröffnung eines europäischen Büros in Paris, Frankreich, bekannt. Das Büro wird von Xavier Lambert geleitet, der dem Unternehmen als Managing Director Head of Europe beitritt.

Durch die Eröffnung eines Büros in Paris unterstreicht Pacific Avenue seinen kontinuierlichen Fokus, Unternehmensverkäufern auf der ganzen Welt Lösungen bereitzustellen. Angesichts der weltweit zunehmenden Carve-out- und Veräußerungsaktivitäten und der wachsenden Zahl von Pacific Avenue-Geschäften mit internationaler Ausrichtung ist die Eröffnung einer Niederlassung in Europa ein natürlicher Schritt zur Umsetzung der Strategie des Unternehmens. Die Einstellung von Xavier Lambert wird zum Ausbau der internationalen Präsenz des Unternehmens beitragen und die Ressourcen zur Betreuung globaler Unternehmensverkäufer und international tätiger Unternehmen von Pacific Avenue erweitern.

"Die Ausweitung unserer Präsenz in Europa ist ein entscheidender Meilenstein für das Wachstum von Pacific Avenue als weltweit führendes Unternehmen für Unternehmensveräußerungen und Carve-outs", so Chris Sznewajs, Gründer und Managing Partner von Pacific Avenue. "Es war klar, dass wir als führender Anbieter von Carve-outs eine Lösung brauchen, die es uns ermöglicht, weltweit zu agieren. Die Gründung einer Niederlassung und die Präsenz in Europa unterstreicht unser Engagement, komplexe Transaktionen unabhängig von der geografischen Lage durchzuführen. Unsere Bemühungen in der EU werden von Xavier Lambert geleitet, einem hochqualifizierten Experten mit einschlägiger Erfahrung bei Mid-Market-Carve-outs und -Veräußerungen auf dem gesamten europäischen Kontinent. Wir sind zuversichtlich, dass er unsere europäischen Bemühungen leiten und vorantreiben wird. Es ist uns eine Freude, ihn bei Pacific Avenue willkommen zu heißen."

Xavier Lambert bringt seinen Erfahrungsreichtum mit zu Pacific Avenue. Vor seiner Tätigkeit bei Pacific Avenue war er über 12 Jahre bei OpenGate Capital tätig, wo er als Principal im Pariser Büro des Unternehmens arbeitete. Dort war er für die Due-Diligence-Prüfung und die Durchführung europäischer Akquisitionen in Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Bauprodukte und Metalle zuständig, mit geteilter Verantwortung für Chemikalien und Materialien. Xavier Lambert verfügt über einen Master of Science in Management von der EM Lyon Business School.

"Ich bin begeistert, bei Pacific Avenue einzusteigen und die europäische Expansion voranzutreiben", so Lambert. "Der Fokus des Unternehmens auf Unternehmensveräußerungen im mittleren Marktsegment und das Engagement für die Erschließung von Werten durch operative Verbesserungen deckt sich perfekt mit dem, was ich im Laufe meiner Karriere getan habe. Ich freue mich darauf, ein starkes Fundament für das künftige Wachstum von Pacific Avenue in Europa zu schaffen und die Anforderungen von Corporate Sellers und Portfoliounternehmen in einem globalen Umfeld zu erfüllen."

Pacific Avenue investiert derzeit aus seinem ersten institutionellen Fonds, dem Pacific Avenue Fund I, L.P. ("Fund I"), der im April 2023 abgeschlossen wurde. Zum 30. September 2024 verwaltete das Unternehmen ein Vermögen von über 1,9 Milliarden US-Dollar (Assets under Management, AUM).

