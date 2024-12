NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Oracle nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 140 US-Dollar belassen. Die Resultate des Softwarekonzerns belegten eine weniger explosive Entwicklung bei den Aufträgen, schrieb Analyst Mark Murphy in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Gewinnseitig zeigten die Finanzkennziffern aber eine gute Entwicklung, wenn man Währungs- und Steuereffekte herausrechne./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2024 / 23:36 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2024 / 23:36 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US68389X1054