ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Oracle nach Quartalszahlen von 200 auf 210 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Wachstumsbeschleunigung bei dem US-Softwarekonzern sei intakt, schrieb Analyst Karl Keirstead in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er verwies auf solide Aussagen zu den beiden kommenden Quartalen. Zu den nachbörslich zeitweise deutlichen Kursverlusten merkte er an, dass die aktuellen Zahlen eine positive Überraschung vermissen ließen./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2024 / 04:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2024 / 04:43 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US68389X1054