Der britische Energiekonzern BP verzeichnete am Montag einen bemerkenswerten Kursanstieg von 4,1 Prozent auf 3,93 GBP an der Londoner Börse. Diese positive Entwicklung wurde maßgeblich durch die Ankündigung einer strategischen Neuausrichtung im Bereich der erneuerbaren Energien getrieben. Das Unternehmen plant, seine Investitionen in diesem Sektor bis 2030 neu zu strukturieren und wird dafür eine bedeutende Partnerschaft mit dem japanischen Energieversorger Jera eingehen. Das geplante Joint Venture Jera Nex, an dem beide Unternehmen zu gleichen Teilen beteiligt sein werden, soll sich zu einem der führenden Offshore-Windunternehmen entwickeln.

Aktienrückkaufprogramm in vollem Gange

Parallel zu dieser strategischen Neuausrichtung setzt BP sein aktives Aktienrückkaufprogramm fort. Am 9. Dezember wurden insgesamt 5,3 Millionen eigene Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von etwa 390 Pence je Aktie erworben. Diese Maßnahme, die im Rahmen des im Oktober 2024 angekündigten Programms durchgeführt wird, unterstreicht das Vertrauen des Unternehmens in seine langfristige Entwicklung und trägt zur Steigerung des Aktionärswerts bei.

