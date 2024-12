© Foto: Symbolbild

Wenn Sie die Rheinmetall-Aktie verfolgen, dann wissen Sie, dass da gerade einiges los ist. Von neuen Technologien über geopolitische Krisen bis hin zu einer Achterbahnfahrt beim Kurs - es bleibt spannend. Aber was heißt das für dich? Lohnt sich jetzt ein Einstieg oder sollte man erstmal abwarten? Lassen Sie uns das Ganze etwas näher betrachten.

Die Drohnen-Offensive - Rheinmetall setzt auf Zukunft

Rheinmetall hat sich mit dem US-Unternehmen Auterion zusammengetan, um ein wirklich spannendes Projekt auf die Beine zu stellen: ein einheitliches Betriebssystem für militärische Drohnen. Klingt recht technisch? Ist es auch, aber der Nutzen könnte riesig sein. Aktuell kämpfen Armeen - vor allem in der Ukraine - mit einem wilden Durcheinander aus über 200 verschiedenen Drohnentypen. Jede Drohne fliegt anders, braucht andere Steuerungen und macht das Leben der Soldaten nicht leichter. Rheinmetall will das ändern und bringt mit Auterion eine Art "NATO-kompatible Universalfernbedienung" auf den Markt.

Das ist nicht nur clever, sondern auch ein Markt, der explodiert. Drohnen sind die Zukunft des Krieges - und Rheinmetall will sich da frühzeitig die Pole Position sichern. Die Frage ist nur: Wie schnell schlägt das auf den Aktienkurs durch, oder ist da einiges schon an Vorschusslorbeeren eingepreist?

Der Kurs: Hochs, Tiefs und ein bisschen Nervenkitzel

Die Rheinmetall-Aktie hat in den letzten Monaten eine richtige Berg- und Talfahrt hingelegt. Generell aber ist der mehrmonatige Aufwärtstrend absolut intakt. Zuletzt kletterte sie auf sagenhafte 661 Euro, bevor Gewinnmitnahmen für eine kleine Verschnaufpause sorgten. Am Montag lag der Kurs dann bei etwa 625 Euro - immer noch ordentlich, aber auch ein recht deutliches Tagesminus von rund 4 Prozent.

Die große Frage ist: War's das jetzt mit der Rally oder geht da noch mehr? Einige Experten sind da ziemlich optimistisch. J.P. Morgan spricht von einem Kursziel von 800 Euro, andere Analysten sehen sogar 820 Euro am Horizont. Die Zahlen sind auf jeden Fall nicht aus der Luft gegriffen: Die Auftragsbücher von Rheinmetall sind rappelvoll, und die Nachfrage nach Rüstungsgütern dürfte so schnell nicht abreißen - insbesondere wegen der angespannten Weltlage. Kriege und Krisenherde wohin man nur schaut. Eventuell kommen da im kommenden Jahr noch einige mehr dazu. Es kriselt ja schon in einigen Ländern.

Charttechnisch gibt es aber auch ein paar Warnsignale. Eine wichtige Marke liegt bei 610 Euro. Fällt der Kurs darunter, könnte es erstmal kurzfristig ungemütlich werden. Als erste Unterstützung hält dann der Bereich von 570-580 Euro her. Aber: Knackt die Aktie die 650-Euro-Marke wieder, ist der Weg nach oben ziemlich frei.

Kaufen oder erstmal Füße stillhalten?

Rheinmetall ist definitiv eine Aktie für Leute, die etwas Geduld mitbringen - und keine Angst vor Schwankungen haben. Klar könnten geopolitische Krisen den Kurs mal ordentlich durcheinanderwirbeln. Aber unterm Strich steht das Unternehmen super da: modern, innovativ und voll auf Wachstumskurs. Besonders die Drohnen-Technologie ist ein Bereich, der in den nächsten Jahren extrem an Fahrt aufnehmen dürfte.

Unser Trading-Tipp wäre: Wenn der Kurs nochmal ein bisschen absackt in den Bereich um , 570-580 Euro, könnte das eine gute Gelegenheit sein, einzusteigen. Der Stopp wäre dann im Bereich 540 - 550 zu setzen. Unser Kursziel läge dann bei 800 Euro. Langfristig sieht es für Rheinmetall jedenfalls ziemlich rosig aus. Aber wie immer gilt: Augen auf, keine Panik bei Rücksetzern und lieber mit einem guten Plan und gut gewählten Stoppkursen handeln, statt kopflos zu kaufen.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und - je nach Art des Investments - sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.

Finanznachrichten.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Finanznachrichten.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Finanznachrichten.de und/oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.