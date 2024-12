Hannover (www.anleihencheck.de) - Nach den schwachen Sentix-Daten gaben die Kurse deutscher Staatsanleihen leicht nach, so die Analysten der Nord LB.Auch US-Anleihen hätten in einem impulslosen Umfeld mit marginalen Kursrückgängen gehandelt.Heute stünden neue Daten zum chinesischen Außenhandel neben der Zinsentscheidung der Reserve Bank of Australia auf dem Programm. Chinas Exporte hätten zuletzt deutlich überrascht, doch seien die "urplötzlich" nahezu verdoppelten Wachstumsraten vor allem Vorzieheffekten in Erwartung neuer Handelsbarrieren seitens der neuen US-Regierung geschuldet. Die November-Daten zu den Exporten dürften insofern nicht überinterpretiert werden. Auf der Import-Seite werde sich überdies das vergleichsweise klare Bild einer festgefahrenen Vorsichtshaltung beim Inlandskonsum weiter fortsetzen. (10.12.2024/alc/a/a) ...

