NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist wenig bewegt in den Dienstag gestartet. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0557 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Damit bleibt der Eurokurs vorerst in seiner jüngsten Handelsspanne zwischen rund 1,05 und etwa 1,06 Dollar. In dieser stabilisierte sich der Kurs, nachdem er infolge des Sieges von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl Anfang November deutlich unter Druck geraten war.

Am Dienstag stehen keine wesentlichen Konjunkturdaten auf dem Kalender. Anleger warten weiterhin auf die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank an diesem Donnerstag sowie die der US-Notenbank Fed am Mittwoch der kommenden Woche./mis/stk