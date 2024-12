EQS-Media / 10.12.2024 / 09:00 CET/CEST

PRESSE-INFORMATION Oldenburg, 10. Dezember 2024 Als eine der ersten Banken: OLB setzt auf inklusive Karten Neue Mastercard Touch Cards haptisch unterscheidbar

Sukzessive Ausgabe an alle Kundinnen und Kunden Neuer Markenauftritt, neues Logo - und jetzt auch neue, besondere Karten: Als eine der ersten Banken in Deutschland setzt die OLB künftig bei ihren Debit-, Kredit- und Prepaid-Karten auf die innovative und integrative Mastercard Touch Card. Für Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung gibt es nur wenige effektive Möglichkeiten, schnell festzustellen, welche der Kartenarten sie in der Hand halten. Mastercard und die OLB begegnen dieser Herausforderung mit einer einfachen wie effektiven Neuerung: Das Kartendesign basiert auf einem System von seitlichen Einkerbungen, die es den Halterinnen und Haltern erleichtern, die verschiedenen Karten durch Ertasten zu unterscheiden. Die Touch Card-Debitkarten haben eine runde Kerbe, die Kreditkarten eine quadratische Kerbe und die Prepaid-Karten eine dreieckige Kerbe. Die Mastercard Touch Cards können Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung so dabei unterstützen, die richtige Karte zu nutzen und beim Bezahlen in Geschäften oder auch im Internet unabhängig zu agieren.



So sehen die neuen Mastercard Touch Cards der OLB aus (Foto: OLB). "Die OLB hat sich aktiv der Vielfalt verschrieben und unterstützt über zahlreiche Projektförderungen immer wieder gemeinnützige Initiativen, die für Inklusion und Autonomie stehen. Daher freut es uns sehr, dass wir auch mit unseren neuen Karten zur Inklusion beitragen und vielen Menschen durch die einfache haptische Unterscheidbarkeit den Kartengebrauch im Alltag erleichtern können", sagt Sinan Ilkgün, OLB Head of Business Development, Products and Digital Transformation. "Inklusion ist ein wesentlicher Aspekt unserer Unternehmenskultur. Mit der Touch Card unterstreicht Mastercard dieses Engagement. Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir einen neuen Kartenstandard für blinde und sehbehinderte Menschen schaffen und damit eine integrativere, barrierefreie Gesellschaft fördern. Wir freuen uns, dass die OLB zu den ersten Banken in Deutschland gehört, die diese kundenorientierte Lösung anbietet", erklärt Dr. Peter Robejsek, Geschäftsführer bei Mastercard Deutschland. Sukzessive wird die OLB allen Kundinnen und Kunden die neuen Touch Cards zur Verfügung stellen. Der automatische Wechsel ist in Abhängigkeit von dem Gültigkeitsdatum der jeweiligen Karte geplant. So werden noch bis Ende dieses Jahres bereits die ersten rund 140.000 Karten ausgetauscht. Eine weitere Besonderheit neben den Einkerbungen werden die neuen Kreditkarten Gold und World Elite vorweisen können: Dieses sind die ersten Karten, die die OLB aus nachhaltigeren Materialien ("recyceltes PVC - rPVC") herstellen lässt. Zunächst rund 10.000 Gold- und World Elite-Kreditkarten wird die Bank über die kommenden drei Monate gegen rPVC-Karten in neuem Design austauschen. Perspektivisch sollen auch weitere Karten aus wiederverwertetem Kunststoff produziert werden. Neue nachhaltige Materialien wie rPVC bieten der OLB die Möglichkeit, einen Beitrag für eine nachhaltigere Zukunft zu leisten. Über die OLB Die OLB ist eine breit aufgestellte Universalbank mit bundesweiter Präsenz und mit mehr als 150 Jahren Erfahrung in der Kernregion Nordwestdeutschland. Unter den Marken OLB und Bankhaus Neelmeyer berät die Bank ihre rund 1 Million Kunden in den Segmenten Private & Business Customers und Corporate & Diversified Lending persönlich und über digitale Kanäle. Die OLB weist eine Bilanzsumme von mehr als 30 Milliarden Euro auf und gilt damit als signifikantes Finanzinstitut in Europa. Besuchen Sie uns auch unter www.olb.de und www.neelmeyer.de sowie auf Facebook , Instagram und YouTube .

Über Mastercard Mastercard stärkt die Wirtschaft und unterstützt die Menschen in mehr als 220 Ländern und Territorien weltweit. Gemeinsam mit unseren Kund:innen arbeiten wir an einer nachhaltigen Wirtschaft, in der jede und jeder erfolgreich sein kann. Wir bieten eine große Bandbreite an digitalen Zahlungsmöglichkeiten, die Transaktionen einfach, sicher, smart und leicht zugänglich machen. Unsere Technologien und Innovationen, Partnerschaften und Netzwerke bilden eine einzigartige Kombination an Produkten und Lösungen, die Konsument:innen, Unternehmen und Behörden helfen, ihr volles Potenzial zu erreichen. www.mastercard.de



