Von Ryan Lee, Chefanalyst bei Bitget ResearchBitcoin (BTC) hat kürzlich eine Phase gesunder Deleveraging-Prozesse durchlaufen, was die Finanzierungsraten im Futures-Markt deutlich gesenkt hat. Diese Entwicklung schafft eine stabilere Basis für weiteres Kapital, das in den kommenden Tagen voraussichtlich wieder in den Handel mit Mainstream-Assets fließen wird. Auch Ether (ETH) dürfte von diesem Kapitalfluss profitieren, da beide Assets weiterhin im Fokus institutioneller Investoren stehen.Ein wichtiger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...