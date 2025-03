EQS-News: Nemetschek SE / Schlagwort(e): Personalie

Nemetschek Group ernennt neuen Chief Division Officer Planning & Design Division und Digital Twin Business Unit



31.03.2025 / 10:03 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Nemetschek Group ernennt neuen Chief Division Officer Planning & Design Division und Digital Twin Business Unit München, 31. März 2025 - Die Nemetschek Group, ein weltweit führender Anbieter von Softwarelösungen für die AEC/O- (Architecture, Engineering, Construction & Operations) und Medienbranche, hat heute die Ernennung von Sunil Pandita zum neuen Chief Division Officer der Planning & Design Division bekannt gegeben. Darüber hinaus wird er die strategisch wichtige, bereichsübergreifende Digital Twin Business Unit innerhalb der Nemetschek Group leiten. Sunil Pandita ist ein erfahrener internationaler Manager für digitale Transformation mit über 25 Jahren Erfahrung in der Weiterentwicklung von Unternehmen und Technologien. Vor seinem Wechsel zur Nemetschek Group hatte er führende Positionen in globalen Unternehmen wie Dell, McKinsey & Company, Hewlett-Packard und Thomson Reuters inne. Zuletzt war er als Vice President & General Manager für Connected Industrials, Sustainability, Cybersecurity, Logistics und Life Sciences bei Honeywell tätig und verantwortete einen wesentlichen Teil des Softwaregeschäfts des Unternehmens. Pandita verfügt über einen Bachelor- und Masterabschluss in Informatik sowie einen MBA von der renommierten Kellogg School of Management der Northwestern University. "Es ist mir eine große Freude, Teil der Nemetschek Group zu werden - eines Unternehmens mit einem starken Portfolio, globaler Präsenz und einer klaren Vorreiterrolle in der Transformation der AEC/O-Branche", so Sunil Pandita. "Besonders fasziniert mich die Leidenschaft, das Verständnis und die hohe Fachkompetenz meiner neuen Kolleginnen und Kollegen. Die ausgeprägte Kundenorientierung und die inspirierende Unternehmenskultur machen die Nemetschek Group zu einer einzigartigen und schlagkräftigen Organisation." Sunil Pandita tritt die Nachfolge von César Flores Rodríguez an, der das Unternehmen verlässt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen. In den vergangenen zweieinhalb Jahren hat César maßgeblich zur Weiterentwicklung des Bereichs Planning & Design sowie zur erfolgreichen Etablierung der Digital Twin Business Unit beigetragen. "Ich freue mich sehr, Sunil in der Nemetschek Group willkommen zu heißen", erklärt Yves Padrines, CEO der Nemetschek Group. "Mit seiner umfassenden Erfahrung im Softwarebereich ist Sunil dafür bekannt, Unternehmen durch digitale Transformation und innovative Technologien voranzubringen - stets mit klarem Fokus auf Kundenerlebnis, Produktqualität und den nachhaltigen Einfluss auf die Branche. Gleichzeitig danke ich César im Namen der gesamten Nemetschek Group herzlich für seinen wertvollen Beitrag und sein großes Engagement." Für weitere Informationen zum Unternehmen wenden Sie sich bitte an

Nemetschek Group

Stefanie Zimmermann

Investor Relations

+49 89 540459 250

szimmermann@nemetschek.com Über die Nemetschek Group Die Nemetschek Group ist ein weltweit führender Softwareanbieter für die digitale Transformation der AEC/O- und Medienbranche. Die intelligenten Softwarelösungen decken den gesamten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und ermöglichen Kreativen, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren. Kunden können Bauprojekte effizienter und nachhaltiger planen, bauen und verwalten sowie digitale Inhalte wie Visualisierungen, Filme und Computerspiele kreativ entwickeln. Der Softwarekonzern treibt neue Technologien wie künstliche Intelligenz, digitale Zwillinge und offene Standards (OPEN BIM) in der AEC/O-Industrie voran, um so die Produktivität und Nachhaltigkeit der Branche zu steigern. Dabei wird das Portfolio kontinuierlich erweitert, u. a. durch Akquisitionen und Investitionen in innovative Start-ups. Derzeit nutzen mehr als sieben Millionen Anwender die kundenorientierten Lösungen. 1963 von Prof. Georg Nemetschek gegründet, beschäftigt die Nemetschek Group heute weltweit rund 4.000 Experten. Das seit 1999 im MDAX und TecDAX börsennotierte Unternehmen erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von 995,6 Millionen Euro und ein EBITDA in Höhe von 301,0 Millionen Euro. Seit Ende 2024 ist die Nemetschek Group nach ISO 27001 zertifiziert, dem international anerkannten Standard für Informationssicherheitsmanagementsysteme (ISMS).



31.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com