Bonn (ots) -Die Hilfsorganisation Help - Hilfe zur Selbsthilfe unterstützt die Menschen in Syrien auch nach dem Machtwechsel weiterhin. Um die Sicherheit der Mitarbeitenden und der lokalen Partnerorganisationen zu gewährleisten, hat Help einige Projekte in Syrien pausiert, aber dort, wo es die Sicherheitslage zulässt, laufen die Help-Projekte weiter. Der Bedarf an humanitärer Hilfe ist enorm."Wir beobachten die aktuelle Situation in unseren Projektregionen in Syrien sehr genau und passen die Hilfe entsprechend den durchgeführten Analysen stets an. Nach mehr als 13 Jahren Krieg haben die Menschen alles verloren, sie benötigen weitere Unterstützung. Im Nordwesten Syriens zum Beispiel hat die Zahl der Vertriebenen in einigen Gebieten die unmittelbaren Hilfskapazitäten überschritten, so dass die Maßnahmen unbedingt ausgeweitet werden müssen. Dafür sind wir dringend auf Spenden angewiesen", sagt Julian Loh, Help-Programmkoordinator Nahost & Süd-Zentral Asien.Allein seit dem 27. November wurden rund 1 Million Menschen vertrieben und Zehntausende sind im Nordosten Syriens angekommen. Über 16 Millionen Menschen in Syrien sind bereits auf humanitäre Hilfe angewiesen - die Mehrheit der Menschen in Syrien lebt unterhalb der Armutsgrenze."Laut unserem Team und unseren Partnern vor Ort brauchen die Menschen im Land am dringendsten Nahrungsmittel, Unterkünfte, Zugang zu gesundheitlicher Versorgung sowie Winter- und Bargeldhilfen. Ein großer Teil der Infrastruktur ist zerstört. Wir rechnen auch mit einem großen Bedarf beim Wiederaufbau des Landes und planen auch hier Unterstützung zu leisten", so Loh weiter.Help ist seit 2008 in Syrien aktiv und unterstützt die Menschen im Land, Krisen zu überstehen und sich ein selbstbestimmtes Leben aufzubauen. Neben der Nothilfe für Vertriebene durch die Verteilung von Nahrungsmitteln, Hygieneartikeln und Bargeld, setzt Help auch darauf, die Resilienz der Menschen zu stärken und lokale Strukturen wiederaufzubauen, um nachhaltige Lebensgrundlagen zu schaffen.Für weitere Informationen oder Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an presse@help-ev.de oder telefonisch an +49 (0)173 2790 438.Die Menschen in Syrien sind auf weitere Hilfe angewiesen.Help - Hilfe zur SelbsthilfeOnline spenden (https://www.help-ev.de/spenden/)Mehr Infos (https://www.help-ev.de/spenden-syrien/)Stichwort: SyrienIBAN: DE47 3708 0040 0240 0030 00Commerzbank KölnPressekontakt:Help - Hilfe zur SelbsthilfeSandra SchillerPressesprecherinAdenauerallee 131a53113 BonnMobil: +49 (0) 173 2790 438E-Mail: presse@help-ev.dewww.help-ev.deOriginal-Content von: Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15739/5927176