NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat T-Mobile US mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 265 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Die beiden etablierten US-Mobilfunkkonzerne Verizon und AT&T hätten ein schwieriges Jahrzehnt verzeichnet, in dem sich der Herausforderer T-Mobile US zum Champion entwickelt habe, schrieb Analyst Laurent Yoon in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Mit der Deutsche-Telekom-Tochter, die ihre Dynamik beibehalten dürfte, sowie den beiden Konkurrenten, die zu einem auf das Kerngeschäft ausgerichteten Wachstumskurs zurückkehren sollten, "befinden wir uns im Zeitalter der Telcos", so Yoon./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2024 / 19:44 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2024 / 21:01 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US8725901040