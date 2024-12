Vor dem Handelsbeginn am Dienstag legt der DAX etwa 0,3 Prozent tiefer bei 20.287 Punkten. Bereits am Vortag wurde mit 20.461 Punkten eine neue Höchstmarke erreicht, bevor es nach einem Jahresplus von 22 Prozent zu einer leichten Korrektur kam. 1. Verluste an der Wall StreetIn den USA führten Gewinnmitnahmen dazu, dass wichtige Indizes nachgaben. Der Dow Jones sank um 0,54 Prozent auf 44.401,93 Punkte ...

