DJ PTA-News: Iqoniko LLC FZ: Ikonia FinTech AG mandatiert Iqoniko für Capital Roadshow

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Dubai (pta/10.12.2024/08:50) - Die Iqoniko freut sich bekannt geben zu können, dass uns die Ikonia Fintech AG für die Erreichung seiner Finanzierungziele in Form einer Capital Roadshow mandatiert hat. Die Roadshow ist für Dezember 2024 geplant. Nähere Informationen werden wir auf unserer Webseite bekanntgegeben.

Dave, Partner der Iqoniko: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Ikonia's Zahlungsplattform bietet gerade Krypto-Gesellschaften neue innovative Wege an. Die bereits akzeptierten Karten wie Mastercard, VISA, Maestro sowie Apple-Pay sprechen für sich. Und im Krypto-Bereich ist praktisch bereits alles vorhanden, von USDT - BTC - ETH und TRON ect. Ich bin mir sicher, dass das Projekt auf offene Ohren stoßen wird und der Appetit der potenziellen Investoren geweckt werden kann."

Ikonia Fintech AG

Ikonia Fintech AG bietet Zahlungs-Gateway-Dienste für Unternehmen an, die Zahlungen für Produkte und/oder Dienstleistungen online abwickeln müssen. Der Zahlungs-Gateway Dienst eignet sich für einmalige sowie für wiederkehrende Abonnementzahlungen an. Das Zahlungs-Gateway ist in drei Bereiche unterteilt: Kartenzahlungen, mobile Zahlungen und Krypto-Zahlungen.

Über Iqoniko LLC:

Die Iqoniko LLC ist ein unabhängiger Corporate Finance & Strategic Advisor mit Hauptsitz in Dubai und Niederlassung in London U.K.

Das Unternehmen bietet Support bei Notierungsaufnahmen (Going Public, IPO's), Fundraising sowie Unternehmensberatung an. Der Fokus liegt in der Beratung von Start-Up Unternehmen und börsennotierten Gesellschaften aus dem Small- und Midcap Bereich sowie Beteiligungsgesellschaften.

Aussender: Iqoniko LLC FZ



