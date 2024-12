DJ IPO/Delivery-Tochter Talabat: Erster Preis mit 1,70 VAE-Dirham oberhalb IPO-Preis

Von Ulrike Dauer und Najat Kantouar

DOW JONES--Die Aktien der arabischen Delivery-Hero-Tochter Talabat stiegen am ersten Handelstag an der Börse Dubai im frühen Handel, handeln derzeit aber leicht unter dem Ausgabepreis. Die Aktie startete mit einem ersten Preis von 1,70 VAE-Dirham zu Handelsbeginn, deutlich oberhalb des IPO-Preises von 1,60 Dirham. Sie handelt derzeit bei 1,56 VAE-Dirham, bis dato lag die Handelsspanne zwischen 1,72 und 1,53 Dirham.

Delivery Hero erhält aus dem Verkauf eines 20-prozentigen Anteils an Talabat (rund 4,7 Milliarden Aktien) im Rahmen des IPO einen Erlös von rund 7,5 Milliarden AED (rund 2,0 Milliarden US-Dollar). Der Berliner Lieferkonzern will die Mehrheit an Talabat behalten.

December 10, 2024 03:03 ET (08:03 GMT)

