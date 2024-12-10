DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA12M/23 DE000HLB53P2 12.12.2024 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA12L/23 DE000HLB53Q0 12.12.2024 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA12N/23 DE000HLB53R8 12.12.2024 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA12J/22 DE000HLB7937 12.12.2024 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA12Q/22 DE000HLB7A56 12.12.2024 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA12R/22 DE000HLB7A64 12.12.2024 HZE/EOT
© 2024 Xetra Newsboard