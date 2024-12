EQS-News: Lenzing AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Faserkunden setzen auf LENZING biobasierte Essigsäure



10.12.2024 / 09:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Faserkunden setzen auf LENZING biobasierte Essigsäure C.P.L. als erster Lizenzpartner für LENZING biobasierte Essigsäure

Oniverse (Calzedonia) vertraut auf Lenzings nachhaltige Produkte

Partnerschaften fördern Kreislaufwirtschaft Lenzing - Die Lenzing Gruppe, ein führender Anbieter von regenerierten Cellulosefasern für die Textil- und Vliesstoffindustrien, verkündet einen bedeutenden Meilenstein in ihrer Partnerschaft mit C.P.L. Prodotti Chimici srl., einem renommierten Anbieter chemischer Produkte für die Textilindustrie. Im Mittelpunkt dieser Zusammenarbeit steht Lenzings biobasierte Essigsäure, ein Nebenprodukt der Zellstoffproduktion. Auch Oniverse, die unter anderem die renommierte Modemarke Calzedonia führen, setzen künftig nicht nur auf Faserseite auf Lenzing, sondern verwenden LENZING biobasierte Essigsäure zum Färben von Textilien. Lenzing entwickelt seit jeher gemeinsam mit Partnern Lösungen, um den Anforderungen der Industrie hin zu einer Kreislaufwirtschaft gerecht zu werden. Die strategischen Partnerschaften mit C.P.L., dem ersten Lizenzierungspartner für LENZING biobasierte Essigsäure, und Oniverse unterstreichen das Vertrauen der Kunden in Lenzings Bioraffinerie-Produkte. Diese Kooperationen sind ein gelungenes Beispiel für die steigende Relevanz von Transparenz, umweltfreundlicheren und nachhaltigeren Produkten in der Industrie. Zudem ermöglicht Lenzing durch Co-Brandings, sei es im Textil- und Vliesstoffbereich oder im Bioraffinerie-Produktportfolio, eine verbesserte Sichtbarkeit der eigenen Produkte für Partner und Kunden. "Die Zusammenarbeit mit C.P.L. und Oniverse ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Förderung der Kreislaufwirtschaft. Dank ihres hohen Reinheitsgrades und ihrer geringen CO 2 -Bilanz spielt unsere Essigsäure eine zentrale Rolle in vielen industriellen Prozessen. Diese strategische Allianz unterstreicht das Vertrauen der Industrie in Lenzing und unsere Bioraffinerieprodukte," sagt Elisabeth Stanger, Senior Director Biorefinery & Co-Products. "Unsere Partnerschaft mit Lenzing, die seit den frühen 1990er Jahren auf Vertrauen und Respekt basiert, hat stets ein hohes Qualitätsniveau gehalten. Wir freuen uns auf den nächsten Schritt, der Qualität mit Nachhaltigkeit verbindet," sagt Marco Lanzetti, Eigentümer von C.P.L. Prodotti Chimici srl. "Als erster Lizenzpartner für LENZING biobasierte Essigsäure sind wir stolz, Lenzing als Marke nun auch an unseren Kunden, wie Oniverse, am Textilmarkt weitertragen zu können, unseren CO 2 -Fußabdruck zu reduzieren und unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen." ergänzt Lanzetti. "Diese Partnerschaft ist ein gutes Beispiel für die Kreislaufwirtschaft und zeigt, wie verschiedene Lieferketten zusammenarbeiten können, um Abfälle zu optimieren und die Auswirkungen ihrer Aktivitäten auf die Umwelt zu verringern", sagt Federico Fraboni, Head of Sustainability bei Oniverse. Das Bioraffinerie-Verfahren in Lenzing nutzt den erneuerbaren Rohstoff Holz, dem Ausgangsmaterial der Zellstoff- und Faserproduktion, optimal und wandelt ihn in wertvolle Produkte wie biobasierte Essigsäure um. LENZING biobasierte Essigsäure, die einen um über 85 Prozent geringeren CO 2 -Fußabdruck aufweist als Essigsäure auf fossiler Basis, wird in der Lebensmittel-, Pharma-, Kosmetik-, Chemie- und Textilindustrie eingesetzt und in Prozessen des Textilsektors, wie unter anderem dem Waschen, Färben und Ausrüsten eingesetzt. Foto-Download: https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=cxlqL59epEkt

PIN: cxlqL59epEkt Ihre Ansprechpartner für

Public Relations:



Dominic Köfner

Vice President Corporate Communications,

Investor Relations & Public Affairs

Lenzing Aktiengesellschaft

Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Austria



Telefon+43 7672 701 2743

E-Mail media@lenzing.com

Web www.lenzing.com



Über die Lenzing Gruppe



Die Lenzing Gruppe steht für eine ökologisch verantwortungsbewusste Erzeugung von Spezialfasern auf der Basis von Cellulose und Recyclingmaterial. Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist Lenzing Partner der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und Treiber zahlreicher neuer Entwicklungen. Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von textilen Anwendungen - von funktioneller, bequemer und modischer Bekleidung hin zu langlebigen und nachhaltigen Heimtextilien. Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften und ihres botanischen Ursprungs eignen sich die TÜV-zertifizierten biologisch abbaubaren und kompostierbaren Lenzing Fasern auch hervorragend für den anspruchsvollen Einsatz in Hygiene-Anwendungen des täglichen Bedarfs.



Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umgestaltung der Textilindustrie vom gegenwärtigen linearen Wirtschaftssystem zu einer Kreislaufwirtschaft. Um die Geschwindigkeit der Erderwärmung zu reduzieren und damit auch die Ziele des Pariser Übereinkommens und des "Green Deals" der EU-Kommission zu unterstützen, hat Lenzing einen klaren, wissenschaftlich fundierten Klimaaktionsplan, der eine deutliche Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2030 und ein Netto-Null-Ziel (Scope 1, 2 und 3) bis 2050 vorsieht.



Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2023

Umsatz: EUR 2,52 Mrd.

Nennkapazität (Fasern): 1.110.000 Tonnen

Mitarbeiter/innen (Vollzeitäquivalente): 7.917



TENCEL, LENZING ECOVERO, VEOCEL, LENZING und REFIBRA sind Marken der Lenzing AG.





10.12.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com