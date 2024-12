Das YANGGUOFU Malatang European Spicy Festival, "MALA GALA", wurde am 5. Dezember in Berlin feierlich eröffnet, begleitet von einer umfassenden Aufwertung des Markenimages. Mit dem Kernkonzept "Kultur als Flügel, Duft verbreitet sich weltweit" zielt es darauf ab, die Kultur der östlichen Küche im Ausland zu verbreiten. Seit der Eröffnung des ersten Geschäfts in Spanien 2023 hat YANGGUOFU schnell Filialen in zehn europäischen Ländern eröffnet und damit große Anerkennung gefunden.

Die Marke MALA GALA markiert mit der gleichzeitigen Eröffnung neuer Geschäfte in Berlin und Prag die tiefgreifende Expansion auf dem europäischen Markt. In Zukunft werden neue Geschäfte in fünf Ländern und zehn Städten miteinander verbunden sein, und die Geschäfte der sechsten Generation der Marke werden offiziell auf dem gesamten europäischen Kontinent eröffnet, von Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Italien bis hin zur Tschechischen Republik.

Um den kulturellen Austausch zu vertiefen, hat YANGGUOFU auch eine Reihe interaktiver Aktivitäten geplant. In London wird gemeinsam mit Honor of Kings eine Offline-Veranstaltung ausgerichtet, bei der eine europäische Reisegeschenkbox mit kulturellen Sehenswürdigkeiten aus 10 Ländern vorgestellt wird. In Frankreich werden Aktivitäten wie "Drei Yangs bringen Glück, Glücksbabys laden Sie zu einer Tour durch Paris ein" stattfinden, zusammen mit dem europäischen Debüt des offiziellen IP Phoenix Fortune Baby, das es französischen Verbrauchern ermöglicht, den Charme der Mischung aus chinesischer und französischer Kultur zu erleben.

YANGGUOFU Malatang mit seinem einzigartigen Geschmack und dem Kernkonzept "Kultur als Flügel, Duft verbreitet sich weltweit" lässt den Phönix über den Horizont fliegen und verbreitet die Kultur der chinesischen Küche im Ausland. Diese MALA GALA hat bei den Verbrauchern vor Ort ein tieferes Verständnis und eine Sehnsucht nach der tiefgründigen chinesischen Kultur geweckt.

