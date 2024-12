Linz (www.anleihencheck.de) - Die Stärke des Britischen Pfund hält unvermindert an, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Zum einen agiere die Bank of England in puncto Zinssenkungen zögerlicher als andere Notenbanken. Seit dem Sommer habe es zwei Senkungsschritte auf einen Leitzins von derzeit 4,75% gegeben; in Hinblick auf eine mögliche weitere Senkung im Dezember zeige sich der Markt skeptisch. Die Gründe lägen nicht zuletzt in einer hartnäckigen Kern- und Dienstleistungsinflation. Im Vergleich zum Euro leite sich die Pfund-Stärke auch aus den höheren Wachstumsraten ab. Eine Trendumkehr sei angesichts dieser Gemengelage derzeit nicht in Sicht. (10.12.2024/alc/a/a) ...

