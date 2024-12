Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die The Platform Group AG, "TPG", (ISIN DE000A2QEFA1/ WKN A2QEFA)ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, setzt ihre Strategie des Wachstums in 2025 weiter fort, so das Unternehmen in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...