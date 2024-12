Was waren die Suchtrends 2024? Diese Frage beantwortet Google mit einer Analyse aller Suchanfragen. Was deutsche User:innen besonders oft gesucht haben, erfahrt ihr hier. Google ist für viele Menschen die Anlaufstelle für Fragen und die Suche nach bestimmten Themen. Das zeigt sich auch 2024 in der Trendanalyse der Suchmaschine. Die Suchtrends des Jahres drehen sich vor allem um sportliche Events, große weltpolitische Ereignisse und Persönlichkeiten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...