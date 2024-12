Krypto News: Neuer Token MOVE startet durch - 1,3 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung in Stunden

Der MOVE-Token der Movement Network hat wenige Stunden nach seinem Launch die Top 60 der größten Kryptowährungen erreicht. Mit einem Handelsvolumen von 441 Millionen Dollar in nur 90 Minuten wird MOVE bereits mit einer Marktkapitalisierung von 1,3 Milliarden Dollar bewertet. Der Token basiert auf dem Programmiersprachensystem "Move", das ursprünglich von Facebook entwickelt wurde und auch hinter Netzwerken wie Sui und Aptos steht.,

Movement Ecosystem, Quelle: https://www.movementnetwork.xyz/ecosystem

Das Movement Network ist ein Ethereum Layer-2-Netzwerk, das auf dem Move Virtual Machine (MoveVM) aufgebaut ist. Am Montag wurde MOVE als nativer Token eingeführt, wobei ein Teil davon über Airdrops an frühe Nutzer und Community-Mitglieder verteilt wurde. Der Token startete mit einem Preis von 61 Cent und wird auf großen Plattformen wie Binance, Upbit und Bithumb gehandelt. Aktuell beträgt der Preis pro Token Bereits 1,02 US-Dollar, was einen Anstieg von über 53 Prozent in den ersten Stunden bedeutet.

Tokenomics und Verteilung

Die maximale Versorgung von MOVE liegt bei 10 Milliarden Tokens. Davon sind:

10 % für frühe Nutzer und Community reserviert, verteilt über Airdrops.

für frühe Nutzer und Community reserviert, verteilt über Airdrops. 22,5 % für frühe Investoren wie Polychain Capital, die bereits im April 38 Millionen Dollar investierten.

für frühe Investoren wie Polychain Capital, die bereits im April 38 Millionen Dollar investierten. 10 % für die Stiftung des Netzwerks.

für die Stiftung des Netzwerks. Weitere 5 % sollen sechs Monate nach dem Launch auf Binance in den Launchpool gehen.

Zum Start werden 22,5 % der Tokens, also 2,25 Milliarden, im Umlauf sein. Nutzer können ihre Airdrop-Ansprüche auf der Ethereum-Blockchain geltend machen oder sie auf der Move-Blockchain mit einem Bonus von 25 % einlösen.

Listings und Handelspaare

Binance listete MOVE als dritten Token auf seiner Airdrop-Plattform. Der Handel wurde für Paare wie MOVE/BTC, MOVE/USDT und MOVE/BNB eröffnet. Auch auf den südkoreanischen Plattformen Upbit und Bithumb ist MOVE nun handelbar, unterstützt durch Handelsmärkte in KRW, BTC und USDT.

Zwischenzeitlich schon auf 1,45 US-Dollar je Token, Quelle: https://coinmarketcap.com/currencies/movement/

Die Besonderheit: MOVE ist einer der seltenen Tokens, die direkt über eine Plattformemission (TGE) gestartet wurden, ähnlich wie der TAIKO-Token.

MOVE: Mehr als nur ein Token

MOVE soll nicht nur als Utility-Token für Gas-Fees und Staking dienen, sondern auch die Basis für die Weiterentwicklung der Movement Network Foundation bilden. Mit Eigenschaften wie hoher Sicherheit, hoher Transaktionsgeschwindigkeit und nahezu sofortiger Finalität verspricht das Netzwerk, Ethereum-Anwendungen auf ein neues Niveau zu heben.

Die Einführung von MOVE könnte ein neues Kapitel für Layer-2-Lösungen aufschlagen und zeigt erneut, wie innovative Projekte die Krypto-Welt revolutionieren können.

Wartet schon der nächste Knall?

Ähnlich wie Movement startet heute Pepe Unchained ($PEPU) in die Krypto-Welt. Der Presale brachte unglaubliche 73 Millionen US-Dollar ein - fast doppelt so viel wie die 38 Millionen Dollar, die Movement Network von Polychain Capital erhalten hat. Schon jetzt sorgt Pepe Unchained für Aufsehen und zeigt, dass das Interesse an innovativen Layer-2-Projekten ungebrochen ist.

Hier zur Pepe Unchained Website

Die Parallelen zu Movement Network sind nicht zu übersehen. Beide setzen auf Layer-2-Technologie, um schnellere und günstigere Transaktionen zu ermöglichen. Während Movement jedoch ein breites Spektrum an Anwendungen anspricht, hat Pepe Unchained seinen Fokus klar definiert: Memecoins. Der Ansatz ist clever, denn Memecoins wie Dogecoin, Pepe und Shiba Inu haben eine enorme Community, kämpfen jedoch oft mit langsamen und teuren Transaktionen.

Pepe Unchained will dieses Problem lösen - und noch mehr bieten. Geplant sind Tools, die das Memecoin-Ökosystem revolutionieren könnten. Eine dezentrale Börse (DEX) soll den Handel vereinfachen, während eine Blockchain-Brücke Transfers zwischen Ethereum und der Pepe-Layer-2-Lösung ermöglicht. Ein spezieller Block Explorer wird außerdem mehr Transparenz schaffen, ein großer Pluspunkt für die oft belächelten Memecoins. Als GameChanger könnte dann auch noch das PumpPad fungieren, mit der Möglichkeit, erstmals auf einer Ethereum Layer 2 Chain mit 2 Klicks neue Memecoins zu erstellen.

Memecoin trifft TEchnik, Quelle: https://pepeunchained.com/depump-pad

Die starke Finanzierung zeigt, dass der Markt an das Projekt glaubt. Mit einem klaren Fokus und innovativen Features könnte Pepe Unchained neue Standards im Bereich Memecoins setzen. Der Presale ist ein vielversprechender Auftakt, der das Potenzial hat, den Erfolg von Movement Network sogar zu übertreffen. Memecoins bekommen mit Pepe Unchained eine echte technologische Basis - vielleicht der Beginn einer neuen Ära im Krypto-Space.

Zur Pepe Unchained Website

