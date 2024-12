Hagen (ots) -Der Podcaster, Autor und ehemalige Lets-Dance-Kandidat Biyon Kattilathu geht kommendes Jahr mit seiner neuen Show "Eine Reise zum Glück" auf Tour.Auf Instagram kündigte der bekannte Motivationscoach mit indischen Wurzeln für seine Tour "Eine Reise zum Glück" 67 Auftritte in Deutschland, Österreich und der Schweiz an.Der Auftakt ist am 1. April nächsten Jahres in Bayreuth geplant. Es folgen Städte wie Berlin, München, Zürich, Wien."Es wird meine bisher persönlichste und emotionalste Tour", schrieb Kattilathu in einem Instagram-Post (https://www.instagram.com/biyon/p/DDPpjNqKms2).Der Vorverkauf für die Tour läuft seit Freitag, dem 06.12.2024 zunächst exklusiv bei eventim. Am Freitag, dem 13. Dezember, um 10 Uhr startet der normale Kartenverkauf.Biyon Kattilathu zählt zu den erfolgreichsten Entertainern und Autoren in den Bereichen Motivation und Lebensfreude im deutschsprachigen Raum. Mit seinen Social-Media-Clips erreicht der Besteller-Autor ein Millionenpublikum.Pressekontakt:David Dyballadavid@biyon.de+017663347604Original-Content von: Inderleicht GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177718/5927357