Wien (www.anleihencheck.de) - Nach der jüngsten Rekordjagd an den globalen Aktienmärkten ging der Rally (vorerst) ein wenig die Luft aus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Dabei sei zu Beginn des Tages noch Unterstützung aus China gekommen: Die chinesische Regierung habe nämlich zum Wochenbeginn zum ersten Mal seit 14 Jahren ihre Geldpolitik geändert. Im kommenden Jahr wolle man eine "moderat lockere" Geldpolitik fahren, um zum einen der Konjunkturflaute entgegenzuwirken. Zum anderen wolle man sich auf mögliche Handelskonflikte mit den USA vorbereiten. Die Aussagen sprächen dafür, dass China seinen im September eingeschlagenen Weg fortsetzen und der Wirtschaft mit weiteren stimulierenden Maßnahmen unter die Arme greifen könnte. Allerdings habe das freundliche Sentiment nicht lange gehalten, denn im Laufe des Tages seien vor allem die US-Indizes immer weiter in Richtung Süden gerutscht. Neben einer normalen Konsolidierung nach den zuletzt gesehenen Kursanstiegen hätten sich die Investor:innen eher in Zurückhaltung geübt, vor den wichtigen Daten zur US-Verbraucherpreisentwicklung am Mittwoch. Denn die Daten könnten die letzten Entscheidungskriterien im Hinblick auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am 18. Dezember liefern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...