Luzern (ots) -Jedes Jahr am 8. Dezember an der Heilpraktikerschule Luzern: Es wird gezählt, wie viele StudentInnen dieses Jahr mit Diplom abgeschlossen haben. Nun, 2024 waren es über zweihundert. Rekord.All diese AbsolventInnen sind jetzt krankenkassenanerkannte TherapeutInnen, haben bereits ihre eigene Praxis eröffnet oder arbeiten in einer Gemeinschaftspraxis. Diplome gab es in folgenden Methoden: Ayurveda-Medizin, Akupunktur TCM, Arzneitherapie TCM, Diätetik West-TCM, Phytotherapie West-TCM, Traditionelle Europäische Naturheilkunde TEN, Fussreflexzonenmassage, Klassische Massage, Manuelle Lymphdrainage, Faszien- und Bindegewebsmassage, Therapeutische und Medizinische Massage, Ayurveda-Therapie KT (KomplementärTherapie), Craniosacral-Therapie KT, Kinesiologie KT und Shiatsu KT.Nach individuellem PensumAls selbständige TherapeutInnen nutzen sie ihre Selbstbestimmung, viele arbeiten teilzeit. Zum Beispiel betreuen sie noch ihre Kinder. Oder sie behalten ein Pensum in ihrem angestammten Beruf, sei es zur Sicherheit während des Praxis-Aufbaus, sei es aus Freude an dem Beruf, den sie ursprünglich gelernt haben, sei es aus Lust an der Abwechslung."Wir freuen uns sehr", sagt Hein Zalokar von der Schulleitung. "Die StudentInnen haben sich eingesetzt und ihre Ziele erreicht, das ist grossartig." Und: "Dieser Erfolg unterstreicht unsere zentrale Rolle der Schule in der Ausbildung von hochqualifizierten TherapeutInnen in der Schweiz."Die StudentInnen der Heilpraktikerschule Luzern kommen nicht nur aus der näheren Umgebung, sondern aus der ganzen Schweiz: zum Beispiel aus Aarau, Bern, Basel, Zürich - und dem Tessin, Flims, St. Moritz und Zermatt, sogar aus Italien.Eidgenössische AbschlüsseViele bereiten sich auf einen eidgenössischen Abschluss vor: auf die Höhere Fachprüfung zum eidg. Diplom als NaturheilpraktikerIn bzw. das eidg. Diplom als KomplementärtherapeutIn oder auf die Berufsprüfung zum eidg. Fachausweis in Medizinischer Massage.An der Heilpraktikerschule Luzern finden Abschlussprüfungen alle zwei Monate statt, und so gibt es auch alle zwei Monate frische AbsolventInnen. Das liegt am modularen System der Heilpraktikerschule Luzern: Jederzeit lässt sich eine Ausbildung starten, und so lassen sich Ausbildungen entsprechend abschliessen. Jede Ausbildung ist individuell auf die Bedürfnisse der StudentInnen ausgerichtet ist. Den 8. Dezember, als Stichtag zum Diplome-Zählen, gibt es nun seit bald vierzig Jahren.Kurzportaits einiger AbsolventInnen: www.heilpraktikerschule.ch/2024