Jürgen Molnar ist Kapitalmarktstratege beim Broker Robomarkets. 2025 könnte als das Jahr der geldpolitischen Lockerungen in die Geschichtsbücher eingehen. In den wichtigsten Währungsräumen der Welt wurden die Zinssenkungszyklen, wenn auch hier und da zwar mit etwas Verspätung gestartet, dürften sich in den kommenden zwölf Monaten dafür aber um so kontinuierlicher fortsetzen. Auch China kündigt nun für 2025 eine "angemessen lockere" Geldpolitik an, in Peking stehen die Zeichen also ebenfalls auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...