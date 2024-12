Schwalbach am Taunus (ots) -Die Feiertage sind eine wunderbare Zeit, um Familie und Freunde willkommen zu heißen. Es wird gebacken und aufwendig gekocht, um die Gäste zu verzaubern. Doch eine ausgiebige Kochsession sorgt auch für intensive Gerüche im eigenen Zuhause. Um trotzdem eine Wohlfühlatmosphäre für deine Liebsten zu schaffen, helfen dir diese drei einfachen Tipps, dein Zuhause frisch und einladend zu gestalten.Tipp 1: Febreze 3Volution Duftstecker: Frische, die bleibt - immer und überallDer Febreze 3Volution Duftstecker sorgt nicht nur für ein dauerhaft frisch duftendes Zuhause, sondern nimmt dir auch die Sorge vor unangenehmen Gerüchen - perfekt, um bei deinen Gästen einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Durch den Wechsel zwischen drei komplementären Düften verhindert der Duftstecker Geruchsblindheit - über die Zeit gewöhnen wir uns an Gerüche und nehmen diese nicht mehr wahr - und sorgt für lang anhaltende Frische sowie eine effektive Geruchsbekämpfung. Mit einer Verwendungsdauer von bis zu 90 Tagen* ist er die ideale Lösung, um eine einladende Atmosphäre zu schaffen, ohne sich um Gerüche sorgen zu müssen.Jetzt in der Winter-Edition erhältlich: Apfel & Zimt, Vanille, Orange & Zimt sowie Winterzauber.Tipp 2: Gemütliche Atmosphäre durch gezielte BeleuchtungEine warme und stimmungsvolle Beleuchtung trägt entscheidend dazu bei, dass sich deine Gäste willkommen fühlen. Verwende weiches, indirektes Licht durch Tischlampen, Kerzen oder Lichterketten, die das Zimmer in sanftem Glanz erstrahlen lassen. Gerade in der dunklen Jahreszeit schafft das eine besonders einladende Atmosphäre und betont die festliche Stimmung.Tipp 3: Wohlfühlmomente für deine Gäste schaffenSchaffe kleine Rückzugsorte, an denen sich deine Gäste nach einem langen Tag entspannen können. Eine gemütliche Ecke mit bequemen Kissen und Decken lädt zum Verweilen ein. Lege weiche Textilien bereit, zum Beispiel einen kuscheligen Pullover, den deine Gäste überziehen können, oder warme Socken, die für den Wohlfühlfaktor sorgen. Diese kleinen, durchdachten Details tragen dazu bei, dass sich deine Liebsten willkommen und geborgen fühlen.Mit diesen einfachen Tipps schaffst du eine einladende Atmosphäre und kannst die festliche Zeit in vollen Zügen genießen. Lass mit Febreze Frische und Gemütlichkeit während der Feiertage bei dir einziehen - für unvergessliche Momente.Die vier Düfte der Febreze 3Volution Duftstecker Winter-Editionen sind ab sofort für UVP 7,49 EUR (Starter-Kit) und UVP 6,45 EUR (Nachfüllflakon) im Handel erhältlich.* Bei täglich 12 Stunden Anwendung auf niedrigster Intensitätsstufe.Pressekontakt:Björn Sievers, Director Brand Communications Germany, Austria and SwitzerlandFabric & Home Care (Ariel, Lenor, Fairy, Swiffer, Febreze, Mr. Proper, Antikal)Procter & Gamble Service GmbH, Sulzbacher Str. 40, 65824 Schwalbach am TaunusTel.: +49 6196 89 8952, Mobil: +49 172 4366640, E-Mail: sievers.b.1@pg.comOriginal-Content von: Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13483/5927434