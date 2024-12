Brixton Metals macht neue Goldentdeckung!

Anzeige / Werbung Kurz vor Jahresende wartet die kanadische Explorationsgesellschaft noch einmal mit starken Bohrergebnissen auf - und einer neuen Entdeckung. Brixton Metals (TSX-V BBB / WKN A114WV) meldet kurz vor Jahresende noch einmal mehr als vielversprechende Bohrergebnisse von seinem Thorn-Projekt im Nordwesten der kanadischen Provinz British Columbia. Erneut kann man mächtige Abschnitte von Kupfervererzung vorweisen, gleichzeitig aber auch eine neue Goldentdeckung melden! Insgesamt führte Brixton dieses Jahr auf dem Kupfer-, Gold-, Silber und Molybdän-Ziel Camp Creek fünf tiefe Diamantkernbohrungen durch. Damit konnte man, so das Unternehmen, sowohl hochgradigere Bereiche in den bekannten Ausdehnungen der Kupferporphyrmineralisierung von Camp Creek nachweisen, als auch den Umfang der bekannten Vererzung zur Seite erweitern. Damit nicht genug entdeckte das Unternehmen von CEO Gary Thompson mit Erweiterungsbohrungen zudem gleich zwei neue, nahe der Oberfläche gelegene Goldvererzungszonen mit hohem Sulfidierungsgrad. Dabei wurden 4,65 Meter mit 6,15 g/t Gold als Teil eines 61,5 Meter langen Abschnitts mit 0,89 g/t Gold (THN24-291) und 8 Meter mit 4,52 g/t Gold innerhalb eines Intervalls von 114,50 Metern mit durchschnittlich 0,53 g/t Gold (THN24-307) erbohrt! Mächtige Abschnitte mit polymetallischer Mineralisierung

THN24-307 war zudem dazu gedacht, eine vermutete Zone hochgradigerer Mineralisierung zwischen den Bohrungen THN22-221 und THN21-184 an der nördlichen Seite von Camp Creek zu untersuchen und stieß dabei auch auf breite Abschnitte von Kupfer-, Gold-, Silber- und Molybdänmineralisierung. So wurden 0,35% Kupferäquivalent über eine bemerkenswerte Länge von 1.358,57 Meter erbohrt, darunter 647,83 Meter mit 0,49% Kupferäquivalent und including 261,72 Meter mit 0,61% Kupferäquivalent. Hinzu kam Bohrloch THN24-294, eine 235 Meter-Erweiterungsbohrung von Loch 291 aus, mit dem Brixton das Ausmaß der Mineralisierung nach Nordwesten erweitern wollte. Und auch THN24-294 erbrachte mächtige Vererzungsabschnitte mit Kupfer, Gold, Molybdän und Silber, wies 929,50 Meter mit 0,25% Kupferäquivalent auf, darunter 124,00 Meter mit 0,42% Kupferäquivalent. Brixtons Vice President of Exploration, Christina Anstey, erklärte dazu: "Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass die jüngsten Bohrergebnisse die Ausdehnung des Kupferporphyrs Camp Creek beträchtlich erweitert und neue Gebiete mit oberflächennaher Gold-Silber-Kupfer-Mineralisierung mit hoher Sulfidierung identifiziert haben, was das große Kupfer-Gold-Potenzial und die Kontinuität des Camp-Creek-Systems erneut bestätigt." Ziele für die Zukunft Nun will Brixton sich darauf konzentrieren, weitere hochgradige Zonen innerhalb des Camp Creek-Porphyrs zu entdecken sowie das Potenzial für signifikante Goldmineralisierung mit hohem Sulfidierungsgrad zu bestimmen. Darüber hinaus wird sich die Exploration darauf fokussieren, das Potenzial dieses Gebiets von Distriktgröße weiter zu entwickeln. Dazu gehört auch, dass neue Porphyrziele wie Cirque und East Cirque untersucht werden, die im Osten entlang der Camp Creek-Struktur entdeckt wurden. Zudem stehen noch weitere Analyseergebnisse des Bohrprogramms 2024 von den Zielen Cirque und Trifecta aus, die 3 bzw. 1,5 Kilometer südöstlich des Camp Creek-Porphyrs liegen. Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

