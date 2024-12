Defiance Silver präsentiert ressourcenschätzung für das Tepal-Projekt

Anzeige / Werbung Defiance Silver Corp., hat eine umfassende Mineralressourcenschätzung (MRE) für das zu 100 % unternehmenseigene Tepal-Gold-Kupfer-Projekt in Michoacán, Mexiko, veröffentlicht. Diese neue unabhängige Bewertung hebt das bedeutende Potenzial des Projekts hervor, das durch beträchtliche Gold-, Kupfer- und Silbervorkommen besticht. Gleichzeitig verdeutlicht sie die strategische Rolle des Unternehmens im mexikanischen Bergbausektor und setzt neue Maßstäbe in der Ressourcenschätzung und Projektbewertung. Defiance Silver Corp., ein führendes Unternehmen in der Exploration von Edelmetallen, hat eine umfassende Mineralressourcenschätzung (MRE) für das zu 100 % unternehmenseigene Tepal-Gold-Kupfer-Projekt in Michoacán, Mexiko, veröffentlicht. Diese neue unabhängige Bewertung hebt das bedeutende Potenzial des Projekts hervor, das durch beträchtliche Gold-, Kupfer- und Silbervorkommen besticht. Gleichzeitig verdeutlicht sie die strategische Rolle des Unternehmens im mexikanischen Bergbausektor und setzt neue Maßstäbe in der Ressourcenschätzung und Projektbewertung. Detaillierte Ergebnisse der Ressourcenschätzung Defiance Silver hat mit der aktuellen MRE die Grundlage für die weitere Entwicklung des Tepal-Projekts geschaffen. Die Ressourcenschätzung umfasst:



• Gold: 111,67 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 0,26 g/t. Dies entspricht etwa 926.000 Unzen Gold.



•Kupfer: 473,86 Millionen Pfund, ein wesentlicher Beitrag zur Diversifikation der Metallressourcen des Unternehmens.



•Silber: 5,58 Millionen Unzen, die das Potenzial für zusätzliche Einnahmen darstellen.



Zusätzlich wurden abgeleitete Ressourcen von 124,36 Millionen Tonnen mit ähnlichen Gehalten identifiziert, was weiteres Explorationspotenzial andeute.

Das Volumen der Ressourcen positionieren Tepal als eine der vielversprechendsten Liegenschaften in der Region.

Innovative Methodik und modernste Standards Die MRE wurde von Micon International Limited, einer anerkannten Beratungsfirma, gemäß dem international gültigen Standard NI 43-101 erstellt. Dabei spielten folgende Faktoren eine Schlüsselrolle:



•Netto-Schmelzwerte (NSR): Als Basis für die wirtschaftliche Bewertung wurden Cut-off-Werte von 13 $/t für oxidiertes Material und 15 $/t für sulfidisches Material verwendet. Diese Werte berücksichtigen Marktpreise, Metallgewinnungsraten sowie operative Kosten.



•Berücksichtigung wirtschaftlicher Faktoren: Die Methodik basiert auf aktuellen Marktbedingungen und technischen Fortschritten, die sicherstellen, dass die Ergebnisse realistisch und umsetzbar sind.

Strategische Bedeutung des Tepal-Projekts Das Tepal-Projekt bietet weit mehr als nur Rohstoffvorkommen:



•Lage und Infrastruktur: Das Projekt liegt strategisch günstig in Michoacán, Mexiko, und verfügt über eine hervorragende Verkehrsanbindung sowie die Nähe zu Häfen, was die logistischen Herausforderungen erheblich reduziert.



•Potenzial für unterirdische Ressourcen: Erste Analysen deuten darauf hin, dass unter der aktuellen Tagebaugrenze weitere hochgradige Vorkommen verborgen sein könnten. Dies eröffnet die Möglichkeit, die Ressource durch tiefere Exploration erheblich zu erweitern.



•Nachhaltige Entwicklung: Die günstige Geografie sowie die Nähe zu Versorgungs- und Absatzmärkten machen das Projekt zu einem attraktiven Entwicklungsziel.



Übersicht des Tepal Projekts Politischer und wirtschaftlicher Kontext in Mexiko Mexiko spielt eine zentrale Rolle in der globalen Bergbauindustrie und bleibt ein bevorzugter Standort für Investitionen in diesem Sektor. In den letzten Jahren hat sich die politische Landschaft des Landes durch die neue Regierung weiter stabilisiert. Insbesondere die Abkehr von zuvor diskutierten Restriktionen, wie etwa einem möglichen Verbot des Tagebaus, hat ein positives Signal an die Branche gesendet. Diese Entscheidung hat nicht nur die allgemeine Investitionsbereitschaft im Bergbausektor gestärkt, sondern auch das Vertrauen in die langfristige Stabilität der Branche erhöht. Zukünftige Entwicklungen Defiance Silver hat ehrgeizige Pläne für die Weiterentwicklung des Tepal-Projekts und setzt dabei auf eine ganzheitliche Strategie. Ein zentrales Element ist die vertiefende geologische Exploration, um die unterirdischen Ressourcen genauer zu analysieren und zusätzliche Vorkommen zu identifizieren. Das Unternehmen prüft auch die Möglichkeit eines kombinierten Abbauansatzes, der sowohl Tagebau- als auch unterirdische Abbaumethoden einbezieht, um das gesamte Potenzial der Lagerstätte optimal auszuschöpfen.



Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der nachhaltigen Wertschöpfung für Investoren. Durch eine effiziente und langfristig ausgerichtete Projektentwicklung möchte Defiance Silver signifikante Werte schaffen und seine Position als führender Akteur im Edelmetallsektor weiter festigen. Das Management des Unternehmens betont, dass die kontinuierliche Weiterentwicklung des Tepal-Projekts oberste Priorität habe, da es sich dabei um einen zentralen Faktor für das zukünftige Wachstum des Unternehmens handle. Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA2447672080,XD0002058432

