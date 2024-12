© Foto: DALL·E

Am Dienstag ist der Bitcoin zeitweise unter 95.000 US-Dollar gefallen, während ein Index für kleinere digitale Vermögenswerte um bis zu 15 Prozent einbrach.Die Verkaufswelle folgte auf schwindenden Optimismus über eine mögliche Unterstützung des Sektors durch den designierten US-Präsidenten Donald Trump. Nach den Wahlen am 5. November hatten Spekulanten auf Trumps Versprechen gesetzt, Kryptowährungen durch einen unterstützenden regulatorischen Rahmen und die Einführung einer nationalen Bitcoin-Reserve zu fördern. Doch die Volatilität digitaler Vermögenswerte sorgte dafür, dass viele Anleger ihre Positionen schnell aufgaben. Am 5. Dezember erreichte Bitcoin einen Rekordwert von 103.800 …