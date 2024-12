Krypto News: Dieser Staat verkauft jetzt Bitcoin-Reserven mit Millionenwert

Erst vor wenigen Tagen kletterte Bitcoin zum ersten Mal seit seiner Markteinführung im Jahr 2009 über das Preisniveau von 100.000 US-Dollar. Das daraus resultierende Allzeithoch wurde von vielen Investoren dazu genutzt, um erste Gewinne zu realisieren. Dies gilt jedoch nicht nur für private Anleger und institutionelle Investoren, sondern auch für Staaten, die in der Vergangenheit BTC-Reserven aufgebaut hatten.

Der BTC-Mining-Staat Bhutan - ein buddhistisches Königreich im Himalaja mit einer Bevölkerung von knapp 790.000 Einwohnern - veräußerte jetzt einen Anteil seiner Bitcoin und konnte so 40 Millionen US-Dollar erhalten.

406 Bitcoin veräußert: Bhutan ist einer der größten BTC-Staaten

Weltweit halten nur wenige Länder mehr BTC-Token als Bhutan: Mit einem Vermögen von knapp 12.000 Bitcoin (aktueller Wert circa 1,16 Milliarden US-Dollar) gehört der kleine Staat in Asien zu den Top 5 BTC-Ländern. Das ist umso beeindruckender bei einem Blick auf das Bruttoinlandsprodukt von Bhutan, das zuletzt bei 2,9 Milliarden US-Dollar gelegen hatte. Fast ein Drittel davon wurde alleine durch das Bitcoin-Mining erzielt, wobei das asiatische Land bereits seit 2019 aktiv an der Mining-Landschaft beteiligt ist und hierfür überschüssigen Strom aus Wasserkraftwerken einsetzt.

Bereits in den letzten Monaten veräußerte die Regierung des Landes ganze 1.696 BTC-Token in einem Wert von knapp unter 140 Millionen US-Dollar - wahrscheinlich, um Gewinne zu realisieren. Schließlich konnte der Bitcoin Preis nach einem durchwachsenen Sommer wieder anziehen. Auch der erneute Verkauf von 406 Bitcoin kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem Bitcoin eine starke Rallye durchlaufen hatte. Dies zeigen auch die aktuellen Daten von Arkham Intelligence.

Der Bitcoin (BTC) Kurs der vergangenen 30 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Bhutan wird als Staat nur von den Ländern USA, China und Großbritannien in puncto Bitcoin-Reserven übertroffen. Damit gilt das kleine Land als einer der wichtigsten Faktoren am BTC-Markt. Allerdings sollte der Abverkauf der letzten Monate nur als das verstanden werden, was es wirklich ist: Die Realisierung von Gewinnen, nachdem Bhutan in den Monaten und Jahren vorher viele BTC-Token akkumuliert hatte.

Trotzdem könnten die aktuellen sowie potenziellen zukünftigen Verkäufe des Landes und anderer Marktteilnehmer in den kommenden Tagen und Wochen dafür sorgen, dass der BTC-Kurs stagniert oder gar merklich an Wert verliert. Historische Daten belegen, dass ein neues Allzeithoch immer wieder eine Liquidierung von Reserven nach sich zieht, da viele Anleger zumindest teilweise Gewinne realisieren möchten. Aus dieser Sicht heraus könnte es bis zum Ende des Jahres sinnvoll sein, nach anderen Projekten zu suchen, die mit einem ungenutzten Potenzial locken.

